يرجع بعضهم أسباب التشوش الذهني لدى كبار السن إلى أورام في الرأس، ويقترح آخرون أنها أعراض مبكرة لمرض الزهايمر أو عدم انضباط السكري أو عدوى المسالك البولية، وغيرها من الإجابات. والحقيقة أن السبب غير مرتبط بهذا كله، حسب قول الطبيب أرنالدو ليختنشتاين، إذ إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاماً يتوقف لديهم الشعور بالعطش، وبالتالي يتوقفون عن شرب السوائل، لذا لا بد أن يذكرهم أحد بشرب السوائل، وإلا سيصابون بالجفاف بسرعة.

والجفاف خطير ويصيب الجسم كله، وقد يسبب تشوشاً ذهنياً مفاجئاً، وانخفاضاً في ضغط الدم، وزيادة في خفقان القلب، وربما يؤدي إلى ذبحة صدرية أيضاً. وتبدأ عادة نسيان شرب السوائل في سن الستين، عندما تصبح نسبة الماء في أجسامنا أكثر من ٥٠٪، ويكون لدينا احتياطي مياه أقل، وهذا جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، لكن هناك المزيد من التعقيدات، فعلى الرغم من أنهم يعانون من الجفاف، لا تتولد لديهم رغبة في شرب الماء، لأن آليات التوازن الداخلي لديهم لا تعمل بشكل سليم. وعلى الرغم من أن من تزيد أعمارهم عن الستين عاماً قد يبدون بصحة جيدة، إلا أن أداء التفاعلات والوظائف الكيميائية بإمكانه أن يتلف الجسد بالكامل.

إذن هناك تنبيهان: الاعتياد على شرب السوائل بأنواعها، الماء والعصائر والشاي وماء جوز الهند والحليب والشوربات والفواكه الغنية بالسوائل مثل البطيخ والشمام والأناناس والبرتقال وغيرها، المهم أن تشرب بعض السوائل كل ساعتين. وتقديم أفراد الأسرة السوائل باستمرار لكبار السن في العائلة، ومراقبتهم، وإذا أدركت أنهم يرفضون السوائل، وزيادة توترهم وغضبهم، أو أنهم ينفثون أثناء التنفس أو قل تركيزهم، فهذه أعراض متكررة للجفاف، فحذار.