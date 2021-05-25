أكثر من 500 ديمقراطي يطالبون بايدن بمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها

طالب أكثر من 500 موظف في الحزب الديمقراطي وأعضاء في الحملة الانتخابية السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة “إسرائيل” على ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية المختصة بأخبار الكونغرس أن رسالة وقع عليها أكثر من 500 موظف في الحزب الديمقراطي ومنظمون وموظفون عملوا في مقر الحملة الانتخابية الخاصة بـ “بايدن” طالبوا الأخير بـ”دعم الفلسطينيين ومحاسبة (إسرائيل) على انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها مؤخراً في قطاع غزة”.

وشددت الرسالة على ضرورة أن يعلن بايدن إدانته “بشكل حازم لا لبس فيه” لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق “المدنيين الفلسطينيين” وتحميل “إسرائيل” مسؤءولية انتهاكاتها كما اشارت إلى استخدام سلطات الاحتلال للمعدات والأسلحة العسكرية المتطورة التي تحصل عليها من الولايات المتحدة في “قتل المدنيين واستهداف الصحفيين”.

وطالب الموقعون على الرسالة بإنهاء التوسع الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف انتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي منددين بالعدوان الأخير على القطاع وما خلفه من ضحايا ودمار وبالغارات الجوية التي استهدف فيها كيان الاحتلال أبراجا سكنية تشمل مكاتب إعلامية ووكالات انباء دولية وبعمليات التهجير المنهجية وغير الشرعية التي يقوم بها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفشلت الولايات المتحدة ثلاث مرات إصدار بيان من مجلس الأمن يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ووقف الاعتداءات على الشيخ جراح بالقدس المحتلة وذلك في إطار انحيازها السافر لكيان الاحتلال كما سارعت وسائل الاعلام الامريكية والغربية منذ بدء العدوان الذي استمر من العاشر وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري وأسفر عن استشهاد 253 فلسطينيا بينهم 66 طفلاً إضافة إلى إصابة نحو 1950 بجروح إلى التغطية على جرائم وممارسات “إسرائيل” بحق الفلسطينيين.