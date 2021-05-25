أهلنا في الجولان المحتل: الانتخابات الرئاسية تأكيد على انتصار سورية

أكد أهلنا في الجولان السوري المحتل أن اجراء الانتخابات الرئاسية غداً هو تأكيد على انتصار سورية على كل أعدائها، داعين إلى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات.

وقال أهلنا في الجولان في بيان لهم اليوم: ندعو جماهير شعبنا العربي السوري إلى الإقبال بكثافة والمشاركة الواسعة في الانتخابات وأن يمارس كل مواطن حقه وواجبه لأنه بذلك يقدم أكبر مساهمة وطنية في الحرب على الإرهاب وفي التصدي للعدوان الخارجي.

وأشار أهلنا في الجولان إلى وجوب اختيار الأكفأ والاكثر قدرة على قيادة سورية في المرحلة القادمة بهدف مواصلة محاربة الإرهاب ودحر المحتلين التركي والأمريكي والإسرائيلي، إضافة إلى إعادة الإعمار ومحاربة الفساد، مؤكدين أنهم كجزء اصيل من الجمهورية العربية السورية فإنهم يقفون خلف الرئيس الذي يختاره الشعب السوري.