إعلان القائمة النهائية لأسماء مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية عن القائمة النهائية للمرشحين الذين أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم لهذه الانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: إنه “بناء على المادة 60 من الدستور فإن القائمة تضم 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية هم ابراهيم رئيسي ومحسن رضائي ومحسن مهر علي زادة وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي”.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أعلن عن انتهاء البت من قبل المجلس في أهلية المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي ستجري يوم الـ 18 من حزيران القادم.

في الأثناء، بدأ الجيش الإيراني صباح اليوم تدريبات مشتركة للحرب الإلكترونية تحت اسم “درع السماء 2021 بمشاركة الوحدات الاستراتيجية للحرب الإلكترونية ضمن مختلف صنوفه.

وتجري هذه التدريبات في منطقة أصفهان وسط إيران ومناطق البلاد الأخرى وتمثل أكبر تمرين مشترك في مجال الحرب الإلكترونية للجيش خلال السنوات الأخيرة.

وتشارك في هذه التدريبات وحدات الرد السريع ومنظومات الحرب الالكترونية للقوة البرية والجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية حيث تقوم بتنفيذ التكتيكات الهجومية والدفاعية في مجال الحرب الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات.

إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية الروسية بالاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تمديد مهلة الاحتفاظ بالبيانات التي سجلتها كاميرات المنشآت النووية الإيرانية لغاية شهر واحد كحد أقصى.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها اليوم: نرحب بالتوصل إلى هذه الاتفاقات لأنها تهيئ المجال السياسي اللازم لمواصلة المفاوضات المكثفة الرامية إلى ضمان تنفيذ مستدام وكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أعلن أمس أن بلاده أخطرت مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرارها تمديد مهلة الاحتفاظ بالبيانات التي سجلتها كاميرات المنشآت النووية لغاية شهر واحد كحد أقصى.