رسمياً.. الكرملين يعلن موعد ومكان عقد قمة بوتين – بايدن

أعلن الكرملين اليوم أنه تمّ الاتفاق على عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف في الـ 16 من حزيران المقبل لبحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي وحل النزاعات الإقليمية.

وقال الكرملين في بيان “وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يعقد رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في الـ 16 من حزيران في جنيف”. وأضاف البيان أن الرئيسين “سيناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي فضلاً عن القضايا الحيوية بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أكد الأحد أن عقد لقاء قمة بين بوتين وبايدن مهم لتجاوز الوضع المتوتر في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أطلع بوتين بالتفصيل على نتائج محادثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عاصمة ايسلندا ريكيافيك.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان لها، أن الرئيسين سيبحثان عدداً واسعاً من القضايا الملحة، “مع سعينا لاستعادة القابلية للتنبؤ والاستقرار في العلاقات الروسية الأمريكية”، وأضافت: إن “هذا جزء ذو أهمية حيوية من الجهود لحماية المصالح الأمريكية، وفرصة للحديث عن القضايا التي تهمنا والتحرك نحو علاقات أكثر استقراراً”، وتابعت: “اقترحنا عقد القمة لأننا نعتبرها فرصة لتفعيل مصالحنا الوطنية وأجندتنا”، مشيرة إلى أن واشنطن تتوقع “مباحثات صعبة”، لكنها تنظر إليها أيضاً بمثابة إمكانية “للانتقال إلى علاقات أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ”.

وبشأن جدول أعمال المباحثات، قالت بساكي: إن واشنطن تتوقع أن يعير الرئيسان اهتماما كبيرا للاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة في أعقاب تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، وأشارت إلى أن بايدن يعتزم أيضا التطرّق إلى قضية أوكرانيا، وسيؤكد “الدعم الأمريكي لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”. كما يخطط بايدن لبحث قضية بيلاروس وإطلاع بوتين على أن ذلك “يثير قلقا لديه”. وأضافت أن واشنطن “لا تتوقع تسوية كل المشاكل في ختام هذا اللقاء لكننا نعتقد أن عقد اللقاء يصب في مصلحتنا”.