رقابة ريف دمشق تضبط محطة ومخبزين وسيارة غير مبردة لنقل اللحوم

ضبط عناصر حماية المستهلك بريف دمشق محطة محروقات في كناكر بمخالفة تقاضي زيادة في الأسعار، ومخبزين في النشابية والغزلانية بمخالفة عدم تصنيع كامل المخصصات، والتلاعب بقطع البطاقة الاكترونية .

وبحسب البيان الصادر عن مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق فقد طالت الضبوط سيارة غير مبردة في قدسيا بداخلها 126 كغ لحم بقر و105 كغ شرحات فروج تم حجزها وتسليمها للسورية للتجارة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط مسلخين للفروج في جرمانا يبيعان لحم فروج غير صالح للاستهلاك البشري، وأربعة محلات لبيع الفروج في جرمانا بمخالفة البيع بسعر زائد و عدم الاعلان عن الاسعار.

وقد نظمت المديرية 39 ضبطاً شملت إنتاج وطرح مواد مخالفة في معمل سكاكر بمنطقة بيت سحم ،وعدم ذكر السجل التجاري بورشة منظفات في حرجلة وضبوط عدم حيازة فواتير .