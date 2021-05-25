صباغ يبحث مع تادتييف تعزيز العلاقات البرلمانية بين سورية وأوسيتيا الجنوبية

بحث رئيس مجلس الشعب حموده صباغ مع رئيس برلمان جمهورية أوسيتيا الجنوبية آلانمر تادتييف والوفد المرافق سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية السورية الأوسيتية الجنوبية والدفع بها قدما بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

ودعا صباغ خلال اللقاء إلى تبادل الوفود والخبرات البرلمانية بين سورية وأوسيتيا الجنوبية وتنمية العلاقات وتعزيز التنسيق بشأن مختلف القضايا، معربا عن شكره للوفد الأوسيتي لتلبية الدعوة الموجهة له للمشاركة في مواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية، وقال إن “تلبية الدعوة يبعث الفخر لسورية التي تعتز بالصداقة مع أوسيتيا الجنوبية”.

من جانبه أعرب رئيس وفد أوسيتيا الجنوبية تادتييف عن شكره وامتنانه للدعوة الموجهة لبرلمان بلاده للمشاركة في مواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية، وقال إن “هذه الانتخابات لها أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع في البلاد التي تجاوزت مراحل صعبة كثيرة” مؤكداً عزم بلاده قيادة وشعبا على الاستمرار بالوقوف إلى جانب سورية. وأكد أن سورية التي تمثل مهد الحضارات بالنسبة للعالم كله ستعود مجدداً إلى عظمتها وتطورها كما كانت سابقا وهي اليوم تزخر بالحياة بفضل الانتصارات والإنجازات التي حققتها، معبراً عن سعادته بالخيار الذي اتخذه الشعب السوري بالمضي على طريق الديمقراطية والقرار المستقل بهدف الحفاظ على وحدة واستقلال بلاده.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب والوفد الضيف الذي يضم عدداً من النواب بالبرلمان في أوسيتيا الجنوبية.