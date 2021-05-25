نادي عفرين يفتح باب الرعاية المادية في إطار تصنيفي

حلب- محمود جنيد

تضع إدارة نادي عفرين تحت أنظارها مجموعة من اللاعبين الذين أبدوا رغبتهم بتمثيل الفريق في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم للموسم المقبل دون أن يكون هناك أي مفاوضات أو اتفاق رسمي.

رئيسُ النادي أحمد مدو بيّن لـ”البعث” أن الإدارة تنتظر تبلور الأمور وانتعاش صندوق النادي بشيء من المال لتباشر نشاطها التعاقدي مطلع الشهر المقبل، مؤكداً أن إدارته وجّهت الدعوة للراغبين من محبي النادي بالتقدم بطلباتهم لدعم ورعاية النادي مادياً، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة، وذلك بعد طيّ صفحة الراعي الرسمي في مرحلة الدرجة الأولى وشكره على كل ماقدّمه من دعم سخيّ.

وأشار مدو إلى أن الإدارة ستدرس الطلبات المقدّمة لتنتقي الأفضل والأنسب منها ضمن إطار تسميات تصنيفية تتبع لحجم الدعم المقدم (راعي ذهبي، فضي، برونزي)، مع إعطاء الأولوية في ذلك لراعي الفريق في الموسم المنقضي.