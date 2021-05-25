وفد برلماني بيلاروسي في دمشق للاطلاع على سير العملية الانتخابية

وصل إلى دمشق صباح اليوم وفد برلماني من جمهورية بيلاروس لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية والاطلاع على مجريات سيرها وذلك تلبية لدعوة من مجلس الشعب.

وبين رئيس اللجنة الدائمة للبناء الحكومي والإدارة المحلية والأنظمة عضو لجنة الصداقة البيلاروسية السورية في البرلمان البيلاروسي سمينياكو فالنتين أن اللجنة التي يرأسها مختصة بمتابعة آليات وأنظمة الانتخابات وسيقوم الوفد الذي انضم إليه يوم غد بزيارة العديد من المراكز الانتخابية للاطلاع على سير العملية الانتخابية فيها.

ولفت فالنتين إلى أنه لمس اهتماماً واضحاً من قبل السوريين لإجراء الانتخابات الأمر الذي يظهر إيمانهم بحقهم في اختيار مستقبلهم ومن يمثلهم.

بدوره أشار سيرغي سيرانكوف عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البيلاروسي إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية بموعدها الدستوري دليل ثقة الشعب والتزامه بالقوانين والأنظمة النافذة في بلاده لافتاً إلى حالة الأمن والاستقرار التي لاحظها منذ وصوله دمشق.

وأدان سيرانكوف مواقف بعض الدول والسياسيين الغربيين ممن أطلقوا أحكاماً مسبقة تجاه العملية الانتخابية في سورية مؤكداً أن الشعب السوري وحده له الحق في تقرير مستقبل بلاده دون تدخلات أو ضغوط خارجية.

وأشار سيرانكوف إلى أن وجود 3 مرشحين لمنصب الرئاسة في سورية من بينهم معارضون دليل على أن هذه الانتخابات مفتوحة وصريحة وشفافة مجدداً التأكيد على أن الشعب السوري هو من يحدد من يريده لهذا المنصب.

ووصل إلى دمشق خلال الأيام الماضية عدد من الوفود البرلمانية والإعلامية تضم مختصين وخبراء في الشؤون الانتخابية بهدف مواكبة سير الانتخابات والاطلاع على آلياتها.