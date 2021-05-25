5 خطوات لتجفيف طلاء الأظافر

هناك بعض الطرق السريعة التي تساعد على تجفيف طلاء الأظافر بوقت سريع منها:

* الماء البارد: احضري وعاء من الماء البارد ومكعبي ثلج، وبعد وضع طلاء الأظافر بحوالي دقيقتين ضعي يديك في الوعاء واتركيها لمدة 5 دقائق، وسوف تجدين أن طلاء الأظافر قد جف تماماً.

* مجفف الشعر: بعد وضع طلاء الأظافر يمكنك استخدام مجفف الهواء من خلال ضبطه على الهواء البارد ويتم تشغيله لدقائق قليلة حتى يجف الطلاء وعليك بالابتعاد تماماً عن الهواء الساخن.

* زيت الأطفال: يعد استخدام زيت الأطفال أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند من أفضل الطرق التي تساعد على تجفيف طلاء الأظافر بشكل سريع، كما أنها تعمل على تغذية الأظافر، ضعي قطرات من الزيت على الأظافر بعد وضع الطلاء واتركيها لمدة دقيقتين ثم جففي الزيت باستخدام منشفة ورقية.

* الهواء المضغوط: يمكنك استخدام العبوة المخصصة لضغط الهواء لتنظيف الأركان من خلال توجيه الهواء المنبعث منها إلى الأظافر المطلية لمدة 5 دقائق.

* ملمع الأظافر: عليك بإضافة طبقة علوية فوق طلاء الأظافر من ملمع الأظافر الشفاف والذي يساعد على جفاف طلاء الأظافر بشكل سريع، فضلاً عن أن الملمع يعمل على تثبيت الطلاء وعدم تشققه سريعاً.