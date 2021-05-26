الأسد والسيدة عقيلته يدليان بصوتيهما بمدينة دوما: الشعب السوري واحد في مواجهة الإرهاب

أدلى المرشح الرئاسي الدكتور بشار الأسد والسيدة عقيلته بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في مدينة دوما بريف دمشق.

وأكد الرئيس الأسد في تصريح بعد الإدلاء بصوته إن الحراك الشعبي خلال فترة الانتخابات كان كافياً للرد على تصريحات الدول الغربية ذات التاريخ الاستعماري عن الانتخابات السورية، وشدد على أن إدلاءه بصوته من مدينة دوما يمثل دليلاً على وحدة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب، وأن ما جرى في سورية ليس حرباً أهلية كما ادعى الغرب.