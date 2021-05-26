سورية تنتخب.. إقبال كثيف في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تدفقت جموع المواطنين من أبناء اللاذقية بأعداد كبيرة منذ السابعة صباحاً الى المراكز الانتخابية في المحافظة ريفاً و مدينة، والبالغ عددها ١٠١٨ مركزا، حيث تجري الانتخابات بأجواء من الروح الوطنية العالية، التي عبّر عنها أبناء المحافظة تأكيداً منهم على التمسك بالاستحقاقات الوطنية.

و في لقاءات مع ” البعث ” أكد عدد من أبناء المحافظة ومنهم رئيس فرع اتحاد الصحفيين الإعلامي إبراهيم شعبان ورئيس نقابة عمال الدولة والبلديات أن هذه الانتخابات هي انتصار جديد يكتبه السوريون كما كتبوا الانتصارات مع جيشهم الباسل في ساحات الميدان ليثتوا للعالم أجمع أن سورية أقوى من كل التحديات.

و ذكر عبداللطيف كيخيا رئيس مركز انتخابي أن المركز يشهد تدفقاً كثيفا من المواطنين منذ الصباح في حرص شديد من المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات بكل روح المسؤولية الوطنية.

و تتوزع المراكز الانتخابية في مناطق محافظة اللاذقية كافة بحيث تغطي التجمعات السكانية في المدن و البلدان والبلديات كافة ويصل العدد الكلي للمراكز الانتخابية الى ١٠١٨ مركز وفق الاتي: مدينة اللاذقية 308 مراكز و مدينة جبلة ور يفها 256 مركزا و مدينة القرداحة وريفها 167 و الحفة و ريفها 119 مركزا و منطقة اللاذقية الاولى و الثانية 168 مركزا .

وأدلى محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم صباحاً بصوته في الانتخابات بالمركز الانتخابي بمبنى المحافظة، و في تصريح للصحفيين اوضح انه بعد ان تم تأمين جميع مستلزمات نجاح العملية الانتخابية في المحافظة انطلقت في السابعة من صباح اليوم عملية الاقتراع في جميع المراكز. وأكد ان المشاركة بالانتخابات اليوم هو واجب وطني وأخلاقي وشرعي لأنه استمرار لتحرير الارض من دنس الارهابيين وعودة عجلة الاقتصاد ومقدرات البلد.. وهذا يكون بصمود الشعب مع قيادته وجيشه. وقال رغم الحصار الجائر على سورية بقي الشعب متمسك بأرضه ووطنه ويقف الى جانب جيشه وقيادته ونحن اليوم على موعد مع الانتصار الكبير بالاختيار الصحيح لمن يحمي الأرض والعرض.