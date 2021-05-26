الآلاف من أبناء طرطوس يتوافدون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

طرطوس- محمد محمود:

انطلقت عملية انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية صباح اليوم الاربعاء ٢٦-٥-٢٠٢١ منذ الساعة السابعة صباحا في كافة المراكز الانتخابية بمحافظة طرطوس، البالغ عددها ٧٨٩ مركزاً انتخابياً وزعت لتغطي كافة التجمعات السكنية في المحافظة.

حيث شهدت المراكز الانتخابية إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم باختيار رئيسهم إلى رئاسة الجمهورية.

وأوضح القاضي المستشار غسان أسعد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بطرطوس للبعث أنه وبعد استكمال الاجراءات القانونية المنصوص عنها بقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام ٢٠١٤ انطلقت عملية انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية من صباح اليوم

مؤكدا أن العملية الانتخابية تتم بحرية و نزاهة وبإدارة اللجنة القضائية الفرعية التي تعمل تحت إشراف وتوجيهات اللجنة العليا وأن لجان المراكز تقوم بمهمتها وفق الاصول والقانون

وقال إن هذا الاستحقاق القانوني والدستوري يأتي تأكيداً لإرادة و قرار الشعب السوري و إيمانه بسيادة و استقلال سورية و تأكيداً لتضحيات و صمود الجيش العربي السوري و أن الانتخابات مستمرة حتى نهاية الوقت المحدد.

وكانت محافظة طرطوس عملت على تأمين كافة المستلزمات من مغلفات وأوراق وغيرها مع كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالسلامة العامة والإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا