الفنانون التشكيليون: الأمل في العمل وصناعة المستقبل والجمال

في يوم الانتخابات الرئاسية تابعت”البعث” مستطلعة آراء التشكيليين السوريين من مختلف المحافظات السورية فحالهم حال بقية فئات الشعب وجزء عامل في ميدان صناعة الثقافة والجمال لن يكونوا إلا كما عهدهم حزبهم وقائدهم صناع حضارة وجمال وأكدوا اليوم ثقتهم بالسيد الرئيس بشار الأسد وأنه أمل سورية نحو الغد المشرق لسورية.

الفنان محمد عبد الله العبد رئيس فرع الرقة لاتحاد الفنانين التشكيليين قال: نعم “الأمل بالعمل” هو الشعار لإتمام مسيرة البناء وإعادة الوطن سليماً معافى وانتخاب الرئيس بشار الأسد خيار الشعب صاحب القرار والإرادة التي لا تقهر وبكل فخر قلناها ونقولها نعم لبشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية قائداً ومعلماً وحامياً لعزتها واليوم هو عرس الوطن ويوم تعزيز نصر سورية وجيشها بقيادة حكيمها الذي قادها في الحرب وسيقودها نحو الإعمار وبناء المستقبل.

الفنان حمود السليمان:الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية يوم الواجب الوطني نشارك فيه موحدين بصوت واحد تعزيزاً لوحدتنا الوطنية ومتمسكين بثوابت الوطن وسيادته.. شعارنا الأمل بالعمل نحو بناء سورية الدولة الحرة المستقلة بقرار السلم والحرب، سورية التي صمدت بمؤسساتها والجادة نحو إعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية.

الفنان جمعة الأحمد: أنا أفتخر بسوريتي وبرئيسي بشار حافظ الأسد حامي عرين سورية وقد مارست حقي في الانتخاب في السفارة السورية في لبنان كوني مقيما هناك .. قلنا كلمة الحق والواجب في انتخاب رمز عزتنا وعروبتنا وسنبقى أوفياء لنهج قائدنا و”سنعمرها سوا ونحميها سوا” وسنبقى أبناء سورية المقاومة التي لا تحيد عن هدفها في استعادة الحقوق وصون ذاتها الأصيلة.

الفنانة سعاد محمد رئيسة فرع طرطوس لاتحاد الفنانين التشكيليين: كفنانة تشكيلية ومواطنة سورية استشعر إدراك السوريين لأهمية يوم الاستحقاق الرئاسي في وقته، والمشاركة الجماهيرية التي نراتها اليوم تمثل بوابة عبور إلى مرحلة جديدة عنوانها النهوض الاقتصادي والاجتماعي الشامل ومواكبة الانتصار الكبير على قوى الشر والعدوان واسقاط كل مخططات التفتيت والهيمنة وتأكيد لسيادة الدولة واستقلال القرار السوري وإظهار الصورة الحقيقية لشعبنا واحداً موحداً يعيش على أرض طاهرة ومقدسة بدماء شهداء جيشنا العربي السوري، وعليه فإن يوم الانتخاب سيكون يوم تأكيد الثقة بنهج قائدنا بشار حافظ الأسد نحو غد مشرق لسورية.

الفنان غازي كاسوح: مشاركتنا في الانتخابات حماية للوطن ولمؤسساته واستكمالاً للنصر على المؤامرة، فالسوريون ماضون نحو الغد وتعزيز النصر والاستقرار ولن يغير في قرارهم أحد أو طرف خارجي ما، فهم أصحاب السيادة والشرعية وسيمضون نحو إعادة الإعمار وصناعة الجمال للتخلص من تشوهات الحرب البغيضة وسيكون شعارهم “الأمل بالعمل” تيمة للمستقبل.

الفنان يوسف عيسى: مشاركتي في الانتخابات واجب وطني قبل أن تكون حق وضرورة في مرحلة حساسة يواجهها شعبنا، وستكون المشاركة الفاعلة انتصاراً يضاف إلى انتصارات جيشنا العربي السوري في الميدان ودليل على إيماننا بدولتنا واستقلال قرارها، وقد أدليت بصوتي وانتخبت الذي يمثلني والذي لم يتوان يوماً عن صون الوطن.

الفنان علي رجب حسين: شعار الأمل بالعمل الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد يأتي تمثيلا لقيمنا ومبادئنا وسيكون عربون وفاء لدماء الشهداء المبذولة في سبيل بقاء سورية مرفوعة الرأس عالياً متحدية كل من يحاول النيل من صمودها… عرفناه قائداً فذاً ورمزاً لسورية الاسم الصعب في عيون العالم.

الفنان بسام الصباغ رئيس فرع حماة لاتحاد الفنانين التشكيليين قال: من أجل الأمن والأمان ومن أجل الوحدة الوطنية ووفاء للشهداء والجرحى والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري سنقول في يوم الاستحقاق الرئاسي نعم لبشار حافظ الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية لتبقى سورية قلعة الصمود التي واجهت الإرهاب والعدوان وانتصرت بعزيمة قائدها وحب شعبها له وستبقى سورية العزيزة بقيادتها الحكيمة منتصرة تخطو نحو غدها.

الفنان فواز كرديش معراوي: في هذا اليوم الأبهى مكملين نحو الأمل وتعزيز النصر مع قائدنا بشار حافظ الأسد لتبقى سورية صامدة بوجه كل العابثين في استقرارها وستقطع يد كل محاولات المس بها وبأرضها الطاهرة وتحت شعار الأمل بالعمل سنكمل مشوار النصر بقيادة أسد أمتنا.

أكسم طلاع