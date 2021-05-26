اللجنة القضائية العليا للانتخابات: إقبال كثيف على المراكز الانتخابية في المحافظات

أكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي مخلص قيسية أن اللجان القضائية الفرعية في مختلف المحافظات باشرت عملها منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً حيث تم فتح صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها أمام وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام ثم إغلاقها والبدء بعملية الانتخاب في تمام الساعة السابعة صباحاً.

وأضاف قيسية إنه منذ الدقائق الأولى لفتح المراكز الانتخابية في المحافظات وبدء عملية الانتخاب شاهدنا إقبالاً كثيفاً من المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ما يدل على حب السوريين لوطنهم وإصرارهم على المشاركة في بناء مستقبل سورية.

ولفت قيسية إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تتابع عمل اللجان الفرعية بشكل لحظي وهي موجودة في مقرها بدمشق تتلقى الاتصالات والاستفسارات وتعمل على ضمان سير العملية الانتخابية وفقاً للدستور وقانون الانتخابات العامة.