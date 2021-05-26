حلب الشهباء تضاء بديمقراطية الأمل بالعمل

حلب- البعث

جو من التفاعل الشعبي العفوي والحاشد في ممارسة الحق الانتخابي في مدينة حلب العريقة، وأهم ميزات هذا اليوم التأريخي هو تطبيق شعار الأمل بالعمل، مع الوفاء والولاء لأرواح شهدائنا، وجرحانا، وجيشنا، وشعبنا بكافة فئاته، مؤكدين على إضافة انتصار جديد مع الاستحقاق الوطني، شامخين بأرواحهم ورؤوسهم، عاكسين سعادتهم الداخلية على السماء المبتسمة، والغيوم الراضية، والحمامات الآمنة، مقبلين بحشود لا تحصى على الإدلاء بأصواتهم في كافة المراكز الانتخابية بحلب، ومنها مركز مديرية الثقافة بالسبيل حيث أدلى جابر الساجور مدير الثقافة وفريق عمله بأصواتهم الانتخابية، إضافة إلى محمد إبراهيم العبد الله رئيس اتحاد الكتّاب العرب ـ فرع حلب وهيئته الإدارية، محايثة مع حشود المواطنين والازدحامات الفائضة بالسعادة.

وهذا اليوم المنتظر، والموعود، مرآة واحدة لشعب واحد بروح واحدة وقلب واحد ووطن واحد تعكس بوضوح شديد أن قرار الشعب بيد الشعب، وهذا ما تلمسه في كافة أنحاء سوريتنا الحبيبة ومنها الشهباء التي يشارك أهلها بشكل عائلي وجمعيات خيرية وعمال وفلاحين وطلاب مدارس وطلبة وأطباء ومحامون ومزارعون في هذا العرس الوطني.

وكعادتها، تؤكد سوريتنا الحبيبة أنها سورية الحضارة التي تطور تأريخها وحاضرها ومستقبلها بنبض واحد يعيد العطور للياسمين، ولونِ الشمس للسنابل، والسلام للزيتون، والضوء للسماء، والفرح للقلوب، مصرة على ديمقراطيتها وحريتها التي اختارتها وحدها، والتي لا يمكن أن تكون سوى في سورية وحدها: وطن.. شرف.. إخلاص”.