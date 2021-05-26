سورية تنتخب.. إقبال شديد على مراكز الاقتراع ومسيرات الفرح تعم حلب

حلب – معن الغادري

يستمر توافد المواطنين بحلب على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ويترافق ذلك مع تجمعات وطنية احتفالات جماهيرية ومسيرات بالسيارات تطوف شوارع حلب ابتهاجاً بالاستخقاق ا‎لوطني الدستوري. وشكل التفاعل الشعبي في حلب وكافة المحافظات السورية حالة وطنية جامعة أكدت مجدداً أن الشعب السوري بكل أطيافه رسم مستقبله وحدد خياراته المبنية على القيم والمبادىء والثوابت الوطنية وقرر أن يكمل مسيرته خلف القائد بشار الأسد لبناء سورية المتجددة.

وفيما تعلو صور أعلام الوطن وقائد ا‎لوطن السيد الرئيس بشار الأسد، أكد أبناء حلب من خلال توافده بالآلاف الى مراكز الاقتراع منذ انطلاقة العملية الانتخابية عند السابعة صباحاً وبصمهم بالدم للقائد بشار الأسد أنهم على العهد والوفاء لمن صنع مجد الوطن وحقق انتصاراته.

وأكد الناخبون أن الشعب السوري بكل مكوناته يقف اليوم وقفة العزة والكرامة والشموخ وهو يدلي بصوته الانتخابي ليعزز مسيرة الانتصار والبناء والإعمار والعطاء .

وبين الناخبون الحلبيون، الذين يواصلون أفراحهم من خلال تواجدهم في التجمعات الوطنية في الشوارع والساحات والأحياء مدينة وريفاً، أن العالم عليه أن يدرك أن إيمان السوريين بوطنهم وارادتهم الصلبة أقوى من إرهاب كل الدول التي صدرت القتل والتدمير والخراب، وأن السوريين قادرون على إعادة بناء وطنهم ومستقبلهم ومواجهة كل التحديات متكافلين متضامنين متلاحمين مع رمز عزة وكرامة الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، مكملين معه المشوار أملاً وعملاً وتضحيةً وعطاءً، مؤكدين أن سورية الله حاميها وأن الخير والأمان سيعم أرجاء الوطن رغم أنوف الحاقدين والكارهين.

تصوير – يوسف نو