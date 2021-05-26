سورية تنتخب.. إقبال كبير للناخبين على مراكز الاقتراع في مصياف

مصياف-منير الأحمد:

تشهد مراكز الاقتراع للانتخابات الدستورية الرئاسية في مصياف إقبالا من المواطنين، فاكتظت الشوارع بأعداد هائلة بالناخبين، والتي لم يشهد لها مثيل من قبل.

وفي تصريحات لـ ” البعث” أكد عبد الهادي العدي أمين سر مجلس محافظة حماة أن العملية الانتخابية فاقت كل التوقعات حيث كان الناخبين شيبا وشبابا يتوافدون بأعداد كبيرة حتى اكتظت المراكز الانتخابية بالناخبين وعقدو حلقات الدبكة والفرح بهذا اليوم العظيم الذي يعلن انتصار سورية على كافة الدول الداعمة للإرهاب بحكمة وقيادة القائد الرمز الدكتور بشار الأسد.

بدوره رئيس بلدية مصياف أحمد الباشا أكد أن العملية الانتخابية في مصياف تسير بشكل رائع لجهود القائمين عليها، مشيرا إلى أن هذا اليوم العظيم والذي تقاطرت به كافة شرائح المجتمع لاعلان النصر ولنقول كلمة الفصل بانتخاب قائد سورية العظيمة السيد الرئيس بشار الأسد .

بدوره قال فراس الشيخ أن هذه الفرحة التي عمت أرجاء منطقة مصياف لم تشهد لها المنطقة منذ زمن وقد شاركنا بهذا العرس الوطني لنعلن ولاءنا للقائد بشار الأسد ونبارك له بالبيعة الأبدية.

وبين الشيخ غسان اسماعيل أن هذا هو الشعب السوري بكافة اطيافه يعلن النصر والبيعة للقائد الذي صمد وتحطمت تحت أرجله كافة المؤمرات ومعه يد بيد لنقل سورية الى مزيد من التطور والارذهار.

من جانبه أكد الحاج حسن داؤود أنه جاء للإدلاء بصوته على اعتبار أن الانتخابات حق وواجب وطني معربا عن أمله أن يكون المنتخبون على قدر المسؤولية مشيرا إلى أن الملفت للنظر إقبال منقطع النظير من قبل كبار السن والنساء اللواتي فضلن الاقتراع في ساعات الصباح الباكر.

يشار إلى أنه يبلغ عدد المراكز الانتخابية في منطقة مصياف مدينة وريفا 163 مركزا.