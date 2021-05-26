سورية تنتخب..إقبال كبير من قبل جماهير محافظة درعا

درعا – دعاء الرفاعي

توجهت جموع المواطنين من أبناء محافظة درعا بأعداد كبيرة منذ السابعة صباحاً إلى المراكز الانتخابية في المحافظة ريفاً ومدينة والبالغ عددها ٢٥٢مركزا و٣٣٦ صندوق اقتراع.

“البعث “رصدت الأجواء الانتخابية والتي تميزت بحس عال من الروح الوطنية التي عبّر عنها أبناء المحافظة تأكيداً منهم على التمسك بالاستحقاقات الوطنية.

ولفت المشاركون من أبناء مدينة درعا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو تتويج للانتصارات وتثبيت للاستقرار، وتضحيات الجيش العربي السوري الذي كان له الفضل في إعادة الأمن والاستقرار لربوع هذه المحافظة التي وصفها الرئيس بشار الأسد بأنها محافظة نسق أول ضد العدو الصهيوني. مؤكدين أن كل أبناء المحافظة جاؤوا ليجسدوا معاني الوطنية وحب الوطن بأسمى الصور، مؤكدين أهمية هذا الاستحقاق معتبرين أنه ممارسة ديمقراطية شعبية يمارسها المواطن ليشارك في تقديم شخص قادر على البناء والتغيير وتحقيق مصالح الدولة والمجتمع، وهي حق لكل مواطن وواجب عليه لمن يعيش داخل وخارج سورية ليستطيع ممارسة دوره، فسورية منذ الأزل تمارس هذا الحق ولم يمنعها أي ظرف عن القيام به على الرغم من كثرة المعوقات والعراقيل التي يحاول أعداء سورية النيل منها بكثرة الضغوط التي تفرض على الشعب السوري.

وأشار البعض الآخر أنه لابد من رد الجميل ومقابلة الوفاء بالوفاء لمن حمل هموم السوريين في قلبه ووجدانه وقادهم إلى بر الأمان بعد حرب دامية أنهكتهم نفسيا واقتصاديا، فكان هذا الرجل هو القائد بشار الأسد الذي لم يتنازل يوما عن حق الشعب السوري في العيش بكرامة.