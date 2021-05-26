سورية تنتخب.. إقبال واسع على المراكز الانتخابية في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين:

المراكز الانتخابية في مختلف مناطق محافظة القنيطرة تعج بالناخبين الراغبين بأداء حقهم وواجبهم الانتخابي في اختيار رئيس الجمهورية.

وفي جولة على المراكز الانتخابية في مدينة البعث وجبا وحضر، رصدنا الإقبال الكبير من المواطنين بينما حوّل أبناء بلدة خان أرنبة المراكز الانتخابية ليوم فرح جولاني غامر، رافعين صور الرفيق القائد بشار الأسد و الأعلام الوطنية.

المحامي عدنان الشيخ قاسم من قرية جبا تحدث عن الانتصار السيادي الذي حققته سورية بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون الالتفات لتهديدات قوى العدوان والشر والبغي والإرهاب، مؤكداً أن أبناء محافظة القنيطرة يرون بالقائد بشار الأسد هو الأمين المؤتمن على قيادة سورية وتطهير كل حبة تراب دنسها الإرهاب وكل بقعة أرض لوّثها الاحتلال.

أما المواطن فوزي عطية المحمد من مدينة البعث فقال: يوم وطني أغر، عبّر السوريون وأبناء القنيطرة من خلال صناديق الانتخاب أن الوطن، الذي انتصر على المعتدين والإرهابيين بفضل بطولات الجيش العربي الباسل وصمود الشعب العربي السوري وحكمة القائد بشار الأسد، يعلن اليوم الولاء و المحبة للرفيق بشار الأسد قائداً للمسيرة.

وحيّا المهندس عدنان الخالد من خان أرنبة المشاركة الواسعة الفاعلة من أبناء محافظة القنيطرة بالانتخابات، والتي تأتي رداً واضحاً عملياً بليغاً على تخرصات الأعداء و الطامعين و المتآمرين، فيما قال الدكتور الباحث أحمد علي محمد: إن ما وصلت إليه الأوضاع في بلادنا على خلفية حربٍ ظالمةٍ على وطننا ومقدّراته، وذلك على جميع الأصعدة، مع وفرة الخيرات ووجود الخبرات، جعلنا أكثر شعوراً بالمسؤولية، وهذا سر الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات اليوم، وأضاف: أمانةَ الاختيار والشهادة أن يتحقق فيمن نختارُه شرطَي القوة والأمانة، والأمانة تقتضي تحرّي الحق والعدل ومصلحةِ الأمّة والتنزهَ عن المصالح الشخصية، والقوةُ هي القدرةَ على الدفاع عن الحقوق، والعمل الجاد و الصمودَ أمام الضغوط والمغريات ورفض التدخلات، وكل ما ذكرت يتجلى بالرفيق بشار الأسد.

وقال محمد عويد محمد: إن أبناء محافظة القنيطرة يرون في القائد بشار الأسد الضمانة الأكيدة لقيادة الوطن نحو بر الأمان وتطهير كل حبة تراب دنّسها الاحتلال والارهاب