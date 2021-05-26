سورية تنتخب..البطريرك يوحنا العاشر: مشهد الانتخابات دليل أن السوريين اتخذوا قرارهم بصناعة مستقبلهم

قال غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس عقب إدلائه بصوته في مركز الآسية الانتخابي اليوم: سرنا ما شاهدنا في سفاراتنا خارج سورية من إقبال عظيم من أبنائنا في المغترب على الانتخابات واليوم مشهد مماثل داخل سورية وهو دليل أن الشعب السوري اتخذ قراره بأنه من يصنع مستقبله عبر انتخابات شرعية ودستورية.

وأضاف البطريرك يوحنا العاشر: يوم الاستحقاق الدستوري حدث مهم جداً في تاريخ سورية وحق وواجب وطني لكل سوري.

وأكد المطران بطرس قسيس المعاون البطريركي للسريان الأرثوذكس أن هذا اليوم هو المنتظر بعد السنوات الصعبة العجاف في تاريخ سورية حيث يعبر الشعب عن قراره الوطني المستقل والحر بانتخاب رئيسه للسنوات القادمة وقال: “جئنا اليوم لندلي بأصواتنا ونقول إن بلدنا بخير وستظل بخير بهمة أبنائها بعد السنوات العجاف التي كانت بالغة الصعوبة ومليئة بالتضحيات”.