سورية تنتخب.. الناخبون في “الزراعة”: الصوت الذي وضعناه في صناديق الاقتراع بصمة لإعادة الإعمار

دمشق- ميس بركات

شهد المركز الانتخابي في وزارة الزراعة إقبالاً كبيراً على الاقتراع، حيث أكد أمناء الصناديق ل “البعث ” توافد الآلاف من المواطنين والعاملين بالوزارة وباقي فئات المجتمع بمختلف أطيافه منذ السابعة صباحاً للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثل تطلعاتهم في المستقبل القادم، بوجود تجهيزات لوجستية على أكمل وجه لتسهيل عملية الاقتراع لكافة المواطنين.

كما أكد الناخبون ل”البعث” أن المشاركة اليوم في الانتخابات هي عنوان النصر لسورية ورسالة تحدي لكل العالم بأن الشعب السوري قادر على اختيار ممثله للعبور إلى بر الأمان والوصول إلى سورية الحديثة بقيادة ممثلهم ومرشحهم بشار الأسد.

حسان قطنا وزير الزراعة خلال مشاركته في الاقتراع أكد ل” البعث” أن المشاركة اليوم في الانتخابات حق وواجب على كل سوري، حيث تعيش سورية اليوم عرس النصر ضد الإرهاب وكل من وقف ضد سورية وساهم بتدميرها، ووزارة الزراعة كباقي مؤسسات ودوائر الدولة شهدت توافد كبير من الناخبين لممارسة حقهم وتوجيه رسالة للعالم بأن الاستحقاق الرئاسي هو الهوية الوطنية وأن المشاركة اليوم في الانتخابات واجب على كل سوري لتبقى راية الوطن خفاقة، مشيراً إلى أن سورية الآن قوية بشعبها وجيشها وقائدها الذي تختاره مجدداً لأنه دافع وصمد ووقف في وجه المتآمرين.

بدوره أكد نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد أن توافد الناخبين اليوم بالآلاف في جميع المحافظات السورية إلى مراكز الاقتراع هو أكبر رسالة لمن حارب سورية بأن الشعب السوري بحكمة قائده وتضحيات جيشه وصمود شعبه عصيّ على المؤامرات وهي اليوم أقوى مما كانت عليه قبل سنوات الأزمة، وسنحقق الأمل وننجز العمل بقيادة مرشحنا وربّان سفينتنا الرفيق بشار الأسد.

كذلك أكد أيهم الحمصي مدير إدارة التخطيط والاقتصاد في أكساد أن المشاركة اليوم في الانتخابات وفق الدستور السوري هي احترام وتقدير لأرواح الشهداء ولنحمي جراح أبناء الوطن الذين صانوا ودافعوا عن سورية، والانتخابات اليوم هي قيمة حضارية وتعكس صورة سورية الحضارية المعروفة لدى الجميع، وأضاف الحمصي أن الصوت الذي وضعناه في صندوق الانتخابات هو بصمة حقيقية بأننا نعيش الأهداف المتعددة من تسامح وتشارك ووحدة وأننا سنبدأ بإعادة إعمار سورية بالبناء والعمل وهو أملنا الوحيد.

عماد إسمندر مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بريف دمشق تحدث ل”البعث” عن المشاركة بالانتخابات والتي تحمل في طياتها الكثير من الرسائل أولها وأهمّها انتصار سورية على الدول التي حاولت سلب إرادة وحرية الشعب السوري، وأن راية الوطن عالية خفاقة مع خيارها الوحيد الرفيق بشار الأسد الذي حافظ على سورية موحدة وهو الوحيد القادر على قيادة سورية في المرحلة القادمة لإعادة سورية لتعود أفضل من سابق عهدها.

كما تحدث وسام نصر الله عضو قيادة فرع دمشق للحزب البعث ل” البعث” عن أهمية المشاركة اليوم في هذا العرس الوطني الذي تحقق منذ أن شاركت الأسبوع الماضي الجاليات السورية في مختلف سفارات العالم بهذا الاستحقاق العظيم، حيث توافدت هذه الجاليات بالآلاف مؤيدين لهذا الاستحقاق الرئاسي بعد أن هجرهم الإرهاب وأتعبهم، مشيراً إلى أن جميع المراكز في دمشق وريفها بحشود كبيرة تمارس حق الاقتراع وحقها في أن تختار من يمثلها لرئاسة الجمهورية، ونحن كحزب البعث العربي الاشتراكي مرشحنا هو الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد الذي أثبت للعالم بأن الحق لا يُعلى عليه وأن مكافحة الإرهاب لن تكون إلا بالتصميم والعقيدة.