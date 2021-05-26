سورية تنتخب.. في مراكز المصارف الانتخابية: المشاركة في الانتخابات لبناء مستقبل البلد الاقتصادي

دمشق – فاتن شنان

توافدت جماهير الشعب السوري إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثلهم لرئاسة الجمهورية، وقد شهدت مراكز الاقتراع التابعة للقطاع المصرفي إقبالاً كثيفاً يعكس مدى اهتمام وإصرار المواطنين على تأدية واجبهم تجاه الوطن ومن حماه وقاده إلى ضفة النصر والأمان، ففي المركز التابع للمصرف الصناعي بين المدير العام للمصرف الدكتور عمر سيدي أن الانتخابات بموجب الاستحقاق الدستوري هو تعبير عن السيادة الوطنية، وسورية بمشاركة أبنائها تثبت للعالم بأنها مستقلة وقادرة على رسم مستقبلها، فقد وقفت في وجه الإرهاب وجميع الأعداء في الخارج والداخل، وما المشاركة الكثيفة اليوم إلا دليل دامغ على أن الشعب السوري يدرك واجبه الدستوري ويمارس حقه الطبيعي في اختيار مرشحه الرفيق بشار الأسد، ولاشك أن الاختيار موجه لمن وحد الشعب وقاده إلى ضفة الانتصار بحكمته ورؤيته المستقبلية، والقطاع المصرفي يترجم شعار الأمل بالعمل بفعالية المصارف وتواجدها على أرض الواقع مع كافة القطاعات الاقتصادية، ولاشك أن دور المصارف هام جداً في المرحلة المقبلة والاقتصاد السوري كجميع الاقتصادات في العالم.

وبدوره مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور نضال العربيد أكد أن كل من سيذهب إلى صندوق الاقتراع سيقول نعم للأمل ولسيد الوطن ونعم للحياة القادمة ولفجر سورية، وأضاف أن هذه المشاركات بإدارة السوريين دون ضغوط أو إملاءات ليقرروا مستقبلهم، وبين العربيد أن شعار الأمل بالعمل يضعنا أمام مسؤولية تقديم العمل والخدمات المصرفية الطموحة بأفضل شكل، وأن تقوم المصارف بكل ما يلزم لتمويل عملية إعادة الإعمار القادمة وإزالة آثار الدمار الناتج عن الإرهاب وسنكون فاعلين كل في مكانه بإدراكنا لأهمية العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق، والأمل بالعمل هو شعار لكل مجالات الحياة سيكون الأمل بالمعرفة والمستقبل المتجدد والاقتصاد الرائد.

مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أكد أن إجراء الانتخابات في هذا الظرف هو إجراء دستوري وهو حق وواجب لكل مواطن، بل على كل مواطن أن يطالب بهذا الحق، مع تقديم كافة كافة التسهيلات وإزالة الصعوبات التي تحول دون ممارسته لهذا الحق، وتعكس المشاركة في الانتخابات التصميم على المشاركة في مشروع تطبيق القوانين وبناء الدولة والوطن وترسيخ عمل المؤسسات، والقطاع المصرفي يقدر شعار الأمل بالعمل، كون العمل هو أساس لكل مشروع ولتنفيذ كل رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى الأمل المنشود والآمال المطلوبة التي نتطلع إليها جميعاً دون أن تكون لدينا إرادة حقيقية للعمل، وأكد علي أن فروع المصرف العقاري والإدارة العامة التي تمتلك صناديق اقتراع تشهد إقبالاً ممتازاً، وتجري الانتخابات في كافة الصناديق الموجودة بصورة طبيعية والإدارة تقدم كافة التسهيلات التي تساعد في ممارسة المواطن في حقه الانتخابي.