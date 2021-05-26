صباغ للاتحاد البرلماني الدولي: سورية تقف على أعتاب مرحلة مفصلية جديدة

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن سورية تقف اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية جديدة تتمثل بالانتخابات الرئاسية التعددية والديمقراطية التي تجري وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ويشارك فيها جميع السوريين لانتخاب مرشحهم لرئاسة الجمهورية ممارسين كامل حقوقهم الدستورية والقانونية بكل حرية وشفافية.

وطالب صباغ، في كلمة له خلال مؤتمر الجمعية العمومية الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي الذي ينعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لتأمين دخول جميع أصناف الأدوية والتجهيزات الطبية واللقاحات ضد الأمراض والأوبئة المختلفة وخاصة لقاح كورونا. ولفت الى أهمية تحقيق التعاون والتكافل بين مختلف دول العالم والاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات والإمكانات بهدف الوصول إلى صيغة محددة لتقديم العون إلى جميع شعوب العالم وعدم احتكار اللقاحات لصالح دول محددة على حساب غيرها.

ونبه صباغ الى أن المجتمعات تعيش مأساة إنسانية حقيقية لم يشهدها التاريخ جراء جائحة كوفيد 19 التي أثبتت فشل إدارة النظام العالمي الحالي وهشاشته وضعف قدرته في حماية الشعوب كأحد الأسس التي قام عليها في ظل التقسيمات الحالية التي أدت لحدوث فجوة هائلة بين بلدان العالم والتوزيع غير العادل للموارد والمقدرات والإمكانات وهو ما أثر سلباً على وضع الخطط الناجعة للتخفيف من هذه الجائحة وآثارها. وأشار إلى قيام الدولة السورية بكل ما في وسعها للتصدي لجائحة كورونا وبالإمكانات المتوافرة في ظل الإجراءات الجائرة المفروضة على المواطن السوري في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحياتية.

يذكر أن مجلس الشعب شارك على مدى يومين في أعمال المؤتمر المذكور لبحث موضوع “التغلب على وباء كورونا وبناء غد أفضل ودور البرلمانات في إطار جهود مكافحة هذه الجائحة”.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشعب.