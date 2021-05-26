فياريال يصطدم بمانشستر يونايتد بحثاً عن أول ألقابه الأوروبية

تتوجّه أنظار محبي الكرة الأوروبية هذا المساء إلى ملعب ميسكي غدانسك في بولندا، وتحديداً في العاشرة مساء، حيث تبدأ المباراة المنتظرة بين مانشستر يونايتد الانكليزي وفياريال الاسباني للفوز بكأس الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، أو كما كان يعرف سابقاً كأس الاتحاد الأوروبي، وسيقام النهائي هذا العام قبل 3 أيام فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان من المفترض أن يستضيف ملعب رامون سانشيز في اشبيلية نهائي 2021، لكن تأثير فيروس كورونا أجبر على التغيير، لينقل إلى الملعب الذي كان مقرراً أن يستضيف نهائي الموسم الماضي.

تاريخياً، تميل الكفة إلى المان يونايتد، إذ توّج بطلاً للقارة الأوروبية 3 مرات، في حين لم يسبق لفياريال حيازة أي لقب كبير في تاريخه، لكن أوناي ايمري المدير الفني لفريق فياريال يتمتع بخبرة في الفوز بالبطولة، فقد سبق له اعتلاء منصة التتويج بالبطولة 3 مرات عندما كان مدرباً لاشبيلية، في حين لم يمر المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بتجربة التتويج مع مانشستر يونايتد حتى الآن كمردب طبعاً، فهو صاحب هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999، فلم يتوّج مانشستر يونايتد بأي لقب منذ أن قاده جوزيه مورينيو لإحراز ثنائية كأس رابطة المحترفين الانكليزية، والدوري الأوروبي عام 2017.

فنياً تعتبر هذه المباراة فرصة قد لا تعوض قريباً للغواصات، حيث لم يستطع بلوغ أي نهائي أوروبي منذ صعوده للدرجة الأولى الاسبانية عام 1998، إذ خسر 5 مرات في الدور قبل النهائي بمختلف البطولات، ويعوّل فياريال على التتويج بلقب الدوري الأوروبي لضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد احتلاله المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني.

وعلى الجهة المقابلة، يعاني اليونايتد من معضلة دفاعية في ظل عدم تعافي المدافع هاري ماغواير من الإصابة للمشاركة إلى جانب فيكتور ليندلوف في الدفاع، كذلك يواجه مشكلة أخرى في الاختيار بين دين هندرسون وديفيد دي خيا لحراسة المرمى.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد أعلن أن 9500 مشجع سيتمكنون من حضور النهائي، فيما لم يتمكن المشجعون من حضور المباريات في المسابقة الأوروبية هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.

أرقام وإحصائيات

– أول فريق فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي هو نادي توتنهام هوتسبير الانكليزي عام 1972، وكان وقتها يعمل بنظام الذهاب والإياب، أما أول فريق فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي بنظامه الجديد (من مباراة واحدة على ملعب محايد) فهو انتر الايطالي عام 1998.

– أول فريق فاز بلقب الدوري الأوروبي بمسماه الجديد هو أتلتيكو مدريد الاسباني عام 2009، وأكثر الفرق فوزاً بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (برصيد 6 ألقاب) هو نادي اشبيلية الاسباني.

– لعب مانشستر يونايتد وفياريال ضد بعضهما في 4 مباريات سابقة، وسيكون نهائي الدوري الأوروبي خامس المواجهات التي تجمعهما، وهناك مفارقة غريبة في المباريات السابقة التي أقيمت في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت كل المباريات بالتعادل السلبي دون أهداف.