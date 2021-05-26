لجان مراكز الانتخاب في المحافظات السورية تفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجان ووكلاء المرشحين

قامت لجان الانتخابات الفرعية بمراكز الانتخاب في المحافظات السورية بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجان ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة وتعيد إقفالها تمهيداً لبدء اقتراع المواطنين.

يذكر أنه تم إحداث 12 ألفاً و102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لتسهيل الإجراءات على المواطنين ويحتوي كل مركز على التجهيزات اللازمة من مستلزمات ومطبوعات انتخابية وحبر انتخابي وجهاز كشف تزوير البطاقات الشخصية، مع العلم أن سورية تعد دائرة انتخابية واحدة وبالتالي يحق لأي مواطن أن ينتخب في أي مركز انتخابي داخل محافظته أو في المحافظة التي يقيم فيها.

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