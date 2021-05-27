القاضي زمريق لـ “البعث”: علميات فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية مستمرة

دمشق – سنان حسن:

أكد القاضي سامر زمريق رئيس اللجنة القضائية العليا في تصريح خاص لـ “البعث” أن عمليات فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية مستمرة، مبيناً أن عدداً من اللجان الفرعية في المحافظات سلمت محاضر الانتخابات إلى اللجنة القضائية العليا، فيما يتواصل العمل في باقي المحافظات، ولاسيما تلك التي شهدت إقبالاً كبيراً جداً على مراكز الاقتراع.

وأوضح القاضي زمريق أنه فور انتهاء عمليات الاقتراع في تمام الساعة 12 ليلاً، بعد قرار التمديد الذي حصل نتيجة الإقبال الكثيف للأخوة المواطنين على الانتخاب، قام مسؤولو المراكز الانتخابية بفتح الصناديق الانتخابية بحضور ممثلي المرشحين ووسائل الإعلام ومقارنة الظروف الانتخابية مع السجلات الموجودة.

وأوضح زمريق أنه في حال كانت نسبة الزيادة 2% في عدد الظروف يتم إتلاف الزائد، ويتم اعتماد النتائج النهائية للصندوق الانتخابي، وفي حال كانت الزيادة أو النقص يتجاوز 2% يتم إعادة الانتخاب في المركز بقرار من اللجنة الفرعية في المحافظة.

وأضاف القاضي زمريق أنه بعد الانتهاء من فرز الأصوات يقوم المركز بتنظيم محضر نهائي يتم فيه لحظ عدد الأصوات لكل مرشح والعدد الإجمالي للمصوتين ويتم رفعه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة التي بدورها تنظم جدولا نهائيا بكافة المراكز، ويتم رفعه إلى اللجنة القضائية العليا التي تقوم بإعداد المحضر النهائي لكافة اللجان الفرعية في المحافظات، وتضع فيه عدد المقترعين، وما حصل عليه كل مرشح في محضر رسمي، ويتم رفعه إلى المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بدورها بالتدقيق بالمحاضر المسلمة .

وبين القاضي زمريق أنه بعد انتهاء المحكمة الدستورية من التدقيق والتمحيص في المحاضر المسلمة ترسل اسم الفائز الذي حصل على غالبية الأصوات المطلقة في التصويت إلى رئيس مجلس الشعب ليعلن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 .