الهلال للوفد الروسي: الطوفان البشري أبلغ رسالة لكل من شكّك بشرعية الانتخابات

دمشق-البعث-سانا:

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، اليوم في مبنى القيادة المركزية بدمشق، وفد مجلس النواب الروسي برئاسة السيد ديمتري سابلين، عضو مجلس الدوما الروسي، وتمّ خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في الجوانب الإنسانية والاقتصادية بين البلدين.

وقدّم الرفيق الهلال الشكر للأصدقاء في جمهورية روسيا الاتحادية، على وقوفهم إلى جانب سورية في الظروف كافة، فكانوا إلى جانبها في الحرب ضد الإرهاب، وأشار إلى أن الشعب السوري يقدّر ويعتز بالشهداء الروس الذين بذلوا دماءهم في سبيل الدفاع عن سورية، واليوم لبّت الدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية، مؤكداً أن الطوفان البشري الذي رأيناه خلال الانتخابات، سواء في الداخل أو الخارج، أبلغ رسالة لكل من شكّك بشرعية هذه الانتخابات، وأوضح أن بعض الدول الأوروبية كانت تسوّق أن السوريين في الخارج معارضون للدولة السورية، لكن أبناء سورية في المغترب أثبتوا عكس ذلك، موجّهين صفعة مؤلمة لهذه الدول، مما دفع عدداً من الدول لمنع السوريين من ممارسة حقهم الانتخابي على أراضيها، كألمانيا وتركيا وغيرهما، وشدد على أن الشعب السوري وحده صاحب الحق في اختيار قيادته وتقرير مستقبله، ولا بد للحق أن ينتصر على الباطل، وهذا ما حصل خلال الانتخابات الرئاسية.

بدوره أشاد السيد سابلين بالإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، مشيداً بتوفر ركيزتين أساسيتين للديمقراطية العالمية هما حرية اختيار المرشح وسرية العملية الانتخابية، وأكد أن الشعب السوري قد عبّر أمس عن محبته للقائد بشار الأسد وتمسّكه بوطنه سورية، فحشود الناخبين صوّتت بالدم للرئيس الأسد، وهي تهتف بالروح بالدم نفديك يا بشار.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد أن نزول الرئيس للانتخاب في الغوطة الشرقية؛ دليل على انتصار سورية، شعباً وقيادة، على أعدائها، واصفين هذا الاستحقاق بـ “انتخابات النصر”.

حضر اللقاء الرفاق هدى الحمصي، وياسر الشوفي، وعمار السباعي، أعضاء القيادة المركزية، والسيد ألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق.

المقداد: العلاقات بين سورية وروسيا عميقة على كل المستويات

إلى ذلك، أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين خلال استقباله أعضاء وفد الاتحاد الروسي، الذي شارك في مواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية، على عمق العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا على كل المستويات السياسية والبرلمانية.

ورحب الوزير بمشاركة الوفد الذي يضم أعضاء من مجلس النواب “الدوما” إضافةً إلى ممثلين عن “المجلس المدني الروسي” في مواكبة العملية الانتخابية، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا على كل المستويات السياسية والبرلمانية.

وعرض الوزير المقداد مجريات العملية الانتخابية في السفارات والقنصليات العامة السورية في الخارج، لافتاً إلى الإقبال الكثيف للمواطنين السوريين في كل مكان على المشاركة التي تبين التزام السوريين بحاضر ومستقبل وطنهم ورغبتهم بالمساهمة في مستقبل بلدهم واستقراره وازدهاره.

واستعرض أعضاء الوفد ملاحظاتهم ومشاهداتهم خلال العملية الانتخابية التي قاموا بمواكبتها بدعوة من مجلس الشعب السوري، وأكدوا على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

الوفد الروسي: الانتخابات جرت بشكل شرعي وشفاف

وأكد سابلين أن العنصرين الأهم في أي انتخابات هما الحرية والسرية وبناءً على مواكبة سير العملية الانتخابية فقد تم الالتزام بهما بالكامل، مشدداً على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ولا سيما أن الوفد الروسي الذي واكب الانتخابات السورية يمثل كل أطياف المجتمع الروسي وسينقل انطباعاته حول العملية الانتخابية النزيهة والشرعية والتي ستلقى أصداء إيجابية في روسيا.

وأوضح سيرغي موراتوف أن اعتراف أو عدم اعتراف الدول الغربية بهذه الانتخابات لا يؤثر على نجاحها لأن الأهم هو أنها تعبر عن تطلعات الشعب السوري وتمسكه بوطنه والسعي من أجل مستقبل أفضل.

بدوره عبر ممثل “المجلس المدني الروسي” مكسيم غريغورييف عن أهمية تجربة مواكبة العملية الانتخابية في سورية، ووصفها بأنها جرت بشكل شرعي وشفاف، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين منظمات ومؤسسات المجتمع الأهلي في كل من سورية وروسيا.

حضر اللقاء السفير الروسي في سورية وأعضاء الوفد الروسي سيرغي موراتوف وفاديم دينجين واوليغ سيليزنيف ومستشار اللجنة الدولية في المجلس أندريه كولينكو وممثلا المجلس المدني الروسي مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين، ومن الجانب السوري أعضاء مجلس الشعب باسم سودان رئيس لجنة الصداقة السورية الروسية وفاروق حمادي وعبد الرحمن الخطيب وماري البيطار وأسامة مصطفى وأحمد مرعي وإلياس شحود وإسماعيل حجو والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام ورؤى شربجي من مكتب الوزير.