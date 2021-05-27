انطلاق مؤتمر إنعاش السياحة بمشاركة وزير السياحة السوري

دمشق- عبد الرحمن جاويش

انطلق مؤتمر إنعاش السياحة في المملكة العربية السعودية – الرياض، بمشاركة وزير السياحة السوري المهندس محمد رامي رضوان مرتيني ووزراء السياحة العرب ورواد الاستثمارات في القطاع السياحي.

وجاء عقد المؤتمر بدعوة مشتركة من وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.

وكان برنامج المؤتمر حافلاً بالفقرات والمشاركات التي تصدرتها جلسة الافتتاح التي شارك بها تسع شخصيات قيادية في قطاع السياحة يترأسها الوزير السعودي والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كذلك وزراء عددٍ من الدول منها الأردن واليونان ومصر والمغرب وآخرون كما شاركت وزيرة السياحة الجنوب أفريقية عبر الشاشة بجلسة عمل.

وعرض المشاركون تأثيرات جائحة كورونا على قطاع السياحة، وتجاربهم كإدارات متخصصة لمواجهتها ولمعالجة ضررها ثمَّ القادم لما بعدها.

وقدم زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مداخلةً في أهمية أن تكون لنا إجراءات وكل ما من شأنه أن يخلق التواصل بين الوجهات الإقليمية.

في هذه الأثناء اختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

وافتتح المكتب الإقليمي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، بحضور وزير السياحة السوري المهندس محمد رامي رضوان مرتيني، وعدد من وزراء السياحة في العالم، بالإضافة إلى شخصيات عالمية تعنى بالقطاع السياحي، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.

يشار إلى أن مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع، وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية، والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.