تنفيذ مشاريع مياه شرب ودعم احتياجات جبلة

اللاذقية- مروان حويجة

تنفذ المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية مجموعة من المشاريع الإروائية الجديدة في جبلة لدعم الوارد المائي، وتحسين واقع تغذية التجمعات السكنية بمياه الشرب، وقد كانت هذه المشاريع والمراحل التي يجري العمل بها محور زيارة تفقّدية لمحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم الذي اطلع على عدد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة، ومنها التوسع العمراني، وحيا الفيض والقميره، ما ينعكس إيجاباً في دعم الوارد المائي لاحقاً في المناطق الجبلية ومدينة اللاذقية.

بدأت المؤسسة حفر أربعة آبار لمياه الشرب في منطقة تل فوار لدعم الوارد المائي للمدينة، ما يشكّل استقراراً لمياه الشرب في المدينة، وسيتم تشغيل اثنين منها ووضعهما بالخدمة، وآخرين احتياطيين، وتشغيلها مجتمعة ضمن منظومة متكاملة تضخ مباشرة في خزان جبلة.

وتعمل المؤسسة بالتنسيق مع مجلس المدينة للكشف على الأقنية الرومانية، ودراسة إمكانية استثمارها في تعزيز الوارد المائي للمدينة، وتنفيذ قساطل بولي ايتلين ٢٢٥ مم لدعم التوسع العمراني على طرفي المتحلق وحيي الفيض والقميره التي تعتبر مناطق سكنية مكتظة.

وأكد المحافظ تقديم كل الدعم اللازم لمشاريع مياه الشرب بما يضمن سرعة إنجازها، وتحقيق الغاية المرجوة منها بتوفير استقرار مائي في المدينة، والانتقال إلى حفر آبار أخرى لتأمين وارد مائي إضافي، تخفف من الاعتماد على نبع السن، والتي يمكن استثمارها في دعم مناطق وقرى أخرى.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس طارق إسماعيل أن المؤسسة تتطلع إلى أن يكون الوارد المائي من آبار الفوار كبيراً، ما ينعكس بشكل كامل على تأمين الاستقرار المائي بالمدينة، ودعم التوسع العمراني فيها، إضافة إلى دعم الوارد المائي في الريف ومدينة اللاذقية.

وبيّن أنه بعد الانتهاء من حفر هذه الآبار سيتم الانتقال لحفر آبار أخرى بمدينة اللاذقية بهدف تأمين وارد احتياطي للمدينتين، واستقرار مائي فيهما في حال حدوث أي طارئ، وأضاف إسماعيل: نعمل وفق خطة متكاملة بمتابعة واهتمام من محافظ اللاذقية لزيادة واستثمار الوارد المائي، وتأمين الاحتياجات المائية للمدينتين، وسيتم الإعلان عن كل خطوة جديدة في هذا الاتجاه تباعاً مع تقدم الأعمال.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل أيضاً بالتنسيق مع مجلس مدينة جبلة للكشف على الأقنية الرومانية، ودراسة إمكانية استثمارها وتحويلها إلى وارد مائي إضافي لمدينة جبلة، مشيراً إلى أن جميع الآبار ستعمل وفق منظومة واحدة متكاملة، وأكد أن المؤسسة تعمل بالوقت نفسه بالتنسيق مع شركة الكهرباء لعزل مضخات المياه عن التقنين الكهربائي، وتأمين الضخ الدائم للمياه.

من جهته قال رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد أحمد قناديل: إن الآبار الجديدة التي تنفذها المؤسسة ستؤمن وارداً مائياً إضافياً ومناسباً لمدينة جبلة مع وصلها بالشبكة الرئيسية، مشيراً إلى العمل أيضاً لتنفيذ قساطل ٢٢٥ مم بولي ايتلين لدعم التوسع العمراني على طرفي المتحلق وحيي الفيض والقميره التي تعتبر مناطق سكنية مكتظة.

واعتبر قناديل أن وضع الآبار الجديدة بالخدمة يمكن أن يحقق اكتفاء من مياه الشرب بالمدينة، ويخفف من اعتمادها على خط الجر من نبع السن.