تواصل عملية فرز الأصوات … والأفراح ما زالت تعم حلب مدينة وريفاً

حلب – معن الغادري

تم الانتهاء في حلب من تسليم صناديق الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية في مدينة حلب وريف المحافظة .

وتجري في هذه الأثناء بإشراف اللجنة الفرعية القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية عمليات الفرز الالكتروني ضمن الصالة المخصصة لهذا الغرض في مبنى المحافظة والمجهزة بكافة التقنيات المطلوبة بما في ذلك /15/ جهاز كومبيوتر

يذكر أن عدد المراكز الانتخابية التي تم إحداثها في المحافظة بلغت /1248 / مركزاً في المدينة والريف و/1390/ صندوقاً ، ونتيجة الإقبال الجماهيري الواسع وامتلاء العديد من الصناديق تم تزويد الكثير من المراكز بصناديق جديدة لاستكمال عملية الاقتراع فيها والتي انتهت عند الساعة الثانية عشر من يوم أمس .

وفي السياق تتواصل في حلب الاحتفالات الجماهيرية والتجمعات الوطنية ، كما يجري الاستعداد لإقامة احتفالات متنوعة في المدينة والريف ابتهاجاً بالعرس الوطني المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية .

ومع استمرار توافد المواطنين للمشاركة في التجمعات الوطنية وخيمات الوطن المقامة في عدد من المناطق والأحياء والساحات، يجدد أبناء حلب تأكيدهم أن الاستحقاق الوطني الدستوري زرع الفرح في كل إرجاء الوطن والمد الجماهيري الشعبي وتفاعله مع هذا العرس الوطني جاء ليتوج النصر الحقيقي لسورية ضد الإرهاب وكل أعداء الوطن.

وأجمعت آراء المشاركين في الاحتفالات والتجمعات على أن سورية مقبلة على مرحلة جديدة من النهوض والتطور، وأن ملايين الشعب السوري الذي قال نعم للقائد بشار الأسد في يوم الانتخاب، هو أكبر دليل على أن الوفاء متأصل ومتجذر بالمجتمع السوري بكل مكوناته، وأن الشعب السوري هو من يملك قراره ويحدد مصيره ومستقبله .

وأكدت الحشود الجماهيرية التي تنتظر إعلان نتائج الانتخابات أن سورية المنتصرة لا تليق إلا بالقائد بشار الأسد رئيساً لها ، وهو الذي صمد وقاوم ودافع عن الوطن والشعب وأسقط وأفشل كل المؤامرات التي هدفت لتدمير الدولة السورية ، مشيرين إلى أن القادم أفضل وسيكملون المشوار للأبد مع القائد بشار الأسد أملاً وعملاً وطموحاً وعطاء لبناء سورية المستقبل سورية المتجددة العصية على الإرهاب والأشرار والأعداء .