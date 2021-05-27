قوى عربية: الشعب السوري أفشل مخططات الأعداء وقدّم دروساً للعالم في الديمقراطية

أكدت قوى وشخصيات عربية أن سورية بإجرائها الاستحقاق الرئاسي في موعده أفشلت المخططات الغربية التي سعت لتدمير المؤسسات الدستورية والتشريعية فيها، مؤكدين أن مشاهد السوريين وهم متوجهين إلى مراكز الإقتراع بالألاف كان خير دليل على تمسكهم بوحدتهم وسيادتهم واختيار قائدهم بكل حرية وديمقراطية..

وأكد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ناجي الشهابي أن الشعب السوري في داخل الوطن وخارجه أفشل مخططات الأعداء وقدم دروساً للعالم بأسره في ممارسة الديمقراطية والوحدة الوطنية.

وقال الشهابي: إن الشعب السوري وجه بمشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية رسالة وطنية وسياسية مهمة للعالم، مشيراً إلى أن المشهد أمام مراكز الاقتراع في المدن السورية وأمام سفارات سورية كان معبراً عن حجم تمسك السوريين بوطنهم وسيادتهم. وأكد أن كل محاولات الأعداء الهادفة إلى إعاقة ومنع أبناء الشعب السوري من قول كلمتهم أمام العالم فشلت، مشدداً على أن “سورية بعد الانتخابات الرئاسية ستبدأ مرحلة جديدة تتمثل بإعادة إعمار ما خلفته الحرب من هدم وتدمير وخراب لتبنى دولة المجد والانتصار وتعود لموقعها في قلب العروبة”.

بدوره قال الأمين العام للجبهة الشعبية العربية للوحدة في مصر علاء أبو زيد: إن “ما شهدته سورية أمس مثل حدثا ديمقراطياً رائعاً”، مضيفاً إنه وبعد حرب إرهابية صهيوأمريكية على سورية لأكثر من 10 سنوات يخرج السوريون في سورية وخارجها بالملايين لانتخاب رئيسهم وفق إرادتهم الحرة في انتخابات ديمقراطية وشفافة. وتابع: “وجه السوريون رسالة للعالم كله لأحرار العالم أولاً وللحلف الصهيوني الأمريكي الرجعي بأن مستقبلهم يقررونه وحدهم دون أي تدخل خارجي”.

وفي صنعاء، أكد الدكتور عبدالعزيز أحمد البكير وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ اليمنية الأمين العام لحزب القومي الاجتماعي أن الحضور الكبير والمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية وجه رسالة وطنية وسياسية مهمة من الشعب السوري للعالم.

وقال البكير في تصريح: إن الحضور والمشاركة الواسعة للشعب السوري في الانتخابات الرئاسية بهذه المرحلة الصعبة والتآمر الخارجي الإقليمي والدولي الذي استهدف الشعب السوري وأمنه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والعسكري يعد رسالة وطنية وسياسية مهمة يبعثها الشعب العربي السوري للعالم. ولفت إلى أن الانتخابات تؤكد أن الشعب السوري هو سيد قراره ومالك السلطة وصاحب القول الفصل في اختيار قيادته عبر صناديق الانتخابات الحرة والمباشرة، وقال إنها رسالة حضارية للشعب السوري العربي الأصيل في يومه الديمقراطي المشهود بحضور ومشاركة فاعلة ومشرفة في مختلف المدن والساحات وسيل بشري من الناخبين السوريين الذين أسعدوا محبي الشعب السوري وأغاظوا كل أعدائه من خلال حضوره المبهر واللافت. واعتبر أن انتصار الشعب السوري ونجاحه وأمنه واستقراره نجاح واستقرار لليمن والشعب العربي.