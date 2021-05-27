لحود: المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية تتويج للانتصارات التي حققتها سورية

أكد الرئيس اللبناني الأسبق العماد إميل لحود أن المشاركة الشعبية الكبيرة بالانتخابات الرئاسية في سورية تمثل تتويجاً للانتصارات التي حققتها في مواجهة الإرهاب وداعميه.

وقال لحود لقد تخطت سورية المؤامرة بفضل التفاف شعبها وجيشها حول قيادتها.. ولا ننسى تضحيات الشهداء على أرضها ونحن على ثقة بأنها ستتخطى الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مستقبلاً.

وأعرب لحود عن ثقته بأن سورية ستواصل مسيرتها في التمسك بالمقاومة والصمود حتى استكمال الأهداف في التحرير واسترجاع الحقوق والحفاظ على السيادة والاستقلال.