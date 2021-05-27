مرتيني من الرياض: مستعدون لاستقدام واستقبال الوفود السياحية والأفراد

الرياض- سانا/ دمشق-عبد الرحمن جاويش:

أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أن الوزارة اعتمدت بالتنسيق مع وزارة الصحة البروتوكول المتعلق بالتصدي لفيروس كورونا ومستمرة بتطبيقه للبدء باستقدام زيارات الأفراد ولاحقاً المجموعات السياحية وفق التطور الإيجابي لعمليات اللقاح والتصدي لانتشار وباء كورونا.

وأشار الوزير مرتيني، في كلمة له خلال الاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط المنعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن البروتوكول المعتمد في سورية مستمد من البروتوكولات المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية والسياحة العالمية.

وناقش المشاركون بالاجتماع اليوم تقرير الأمين العام للمنظمة عن العام الماضي وخطة العمل للعام الجاري إضافة لتنفيذ برنامج عمل الفترة السابقة للأنشطة الإقليمية وأنشطة الأعضاء المنتسبين ونتائج الاستقصاء المتعلق بأولويات الدول الأعضاء للمنظمة.

كما ناقش المشاركون المعايير المتبعة لبروتوكولات إقليم الشرق الأوسط وترشيحات وانتخابات الأجهزة الأساسية والفرعية للمنظمة وجرى تقديم مداخلات خلال الاجتماعات من وزراء الدول المشاركة.

ويأتي انعقاد المؤتمر بدعوة مشتركة من وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولو ليكاشفيلي، بمشاركة وزراء السياحة في عدد من الدول، منها الأردن واليونان ومصر والمغرب، إلى جانب رواد الاستثمارات وقطاع الأعمال في مجال السياحة.

وقدّم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مداخلةً في أهمية أن تكون لنا إجراءات وكل ما من شأنه أن يخلق التواصل بين الوجهات الإقليمية.

في هذه الأثناء اختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

وافتتح المكتب الإقليمي بولوليكاشفيلي والخطيب، بحضور الوزير مرتيني، وعدد من وزراء السياحة في العالم، بالإضافة إلى شخصيات عالمية تعنى بالقطاع السياحي، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.

يشار إلى أن مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع، وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية، والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.

وكان وزير السياحة بحث في وقت سابق اليوم مع وزراء السياحة في سلطنة عمان والعراق ولبنان كل على حدة سبل تعزيز التعاون لإنعاش القطاع السياحي وتبادل الوفود السياحية والخبرات والتدريب إلى جانب التأهيل السياحي والفندقي والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وبحث الوزير مرتيني مع وزير السياحة في سلطنة عمان أحمد بن ناصر المحرزي في لقاء مشترك الواقع السياحي في البلدين وإمكانية تبادل الخبرات بمجالات التدريب والتأهيل السياحي والفندقي وتم إطلاع الجانب العماني على الفرص الاستثمارية السياحية المتنوعة في سورية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العرب والأجانب. كما دعا وزير السياحة نظيره العماني إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار القادم في سورية مؤكداً أهمية تعزيز وتطوير التعاون السياحي بين البلدين.

وبحث الوزير مرتيني مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم في لقاء مماثل آفاق التعاون وتنشيط السياحة الثقافية والدينية وسياحة رجال الأعمال وآلية تنفيذ برنامج التعاون السياحي الموقع بين البلدين الشقيقين كما تمت مناقشة إمكانية زيادة رحلات الطيران بين سورية والعراق.

وفي لقاء آخر بحث وزير السياحة مع وزير السياحة اللبناني الدكتور رمزي مشرفية سبل تطوير التعاون السياحي الثنائي وتنشيط القطاع السياحي والإجراءات اللازمة للتصدي لانتشار وباء كورونا.