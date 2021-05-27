مرتيني يبحث مع وزراء السياحة في لبنان وعمان والعراق تعزيز التعاون السياحي

دمشق – عبد الرحمن جاويش- سانا:

بحث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني مع وزراء السياحة في سلطنة عمان والعراق ولبنان كل على حدة سبل تعزيز التعاون لإنعاش القطاع السياحي وتبادل الوفود السياحية والخبرات والتدريب إلى جانب التأهيل السياحي والفندقي والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.

جاءت هذه اللقاءات على هامش الاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ومؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الـ 26 والـ 27 من أيار الجاري بهدف إنعاش القطاع السياحي.

وبحث الوزير مرتيني مع وزير السياحة في سلطنة عمان أحمد بن ناصر المحرزي في لقاء مشترك الواقع السياحي في البلدين وإمكانية تبادل الخبرات بمجالات التدريب والتأهيل السياحي والفندقي وتم إطلاع الجانب العماني على الفرص الاستثمارية السياحية المتنوعة في سورية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العرب والأجانب.

كما دعا وزير السياحة نظيره العماني إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار القادم في سورية مؤكداً أهمية تعزيز وتطوير التعاون السياحي بين البلدين.

وبحث الوزير مرتيني مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم في لقاء مماثل آفاق التعاون وتنشيط السياحة الثقافية والدينية وسياحة رجال الأعمال وآلية تنفيذ برنامج التعاون السياحي الموقع بين البلدين الشقيقين كما تمت مناقشة إمكانية زيادة رحلات الطيران بين سورية والعراق.

وفي لقاء آخر بحث وزير السياحة مع وزير السياحة اللبناني الدكتور رمزي مشرفية سبل تطوير التعاون السياحي الثنائي وتنشيط القطاع السياحي والإجراءات اللازمة للتصدي لانتشار وباء كورونا.

ويأتي انعقاد المؤتمر بدعوة مشتركة من وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولو ليكاشفيلي بمشاركة وزراء السياحة في عدد من الدول منها الأردن واليونان ومصر والمغرب إلى جانب رواد الاستثمارات وقطاع الأعمال في مجال السياحة.

وكان برنامج المؤتمر حافلاً بالفقرات والمشاركات التي تصدرتها جلسة الافتتاح التي شارك بها تسع شخصيات قيادية في قطاع السياحة يترأسها الوزير السعودي والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كذلك وزراء عددٍ من الدول منها الأردن واليونان ومصر والمغرب، كما شاركت وزيرة السياحة الجنوب أفريقية عبر الشاشة بجلسة عمل.

وعرض المشاركون تأثيرات جائحة كورونا على قطاع السياحة، وتجاربهم كإدارات متخصصة لمواجهتها ولمعالجة ضررها ثمَّ القادم لما بعدها.

وقدم زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مداخلةً في أهمية أن تكون لنا إجراءات وكل ما من شأنه أن يخلق التواصل بين الوجهات الإقليمية.

في هذه الأثناء اختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

وافتتح المكتب الإقليمي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، بحضور الوزير مرتيني، وعدد من وزراء السياحة في العالم، بالإضافة إلى شخصيات عالمية تعنى بالقطاع السياحي، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.

يشار إلى أن مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع، وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية، والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.