أعلنت وزارة الثقافة- مديرية ثقافة الطفل عن مسابقة المقالة الدولية للشباب دورة 2021 (اليابان- طوكيو).

شروط المسابقة:

-يشارك الشباب والأطفال في المسابقة (الأطفال تحت سن 14 الشباب من 15 إلى 25)

-الموضوع: ما الحياة؟ ماذا تعني لك؟ هل مررت بتجربة جعلتك تفكر في معنى الحياة؟ ما الأعمال التي يمكنك القيام بها لتنشط حياتك، وتعتز بها؟

-أن تكون المقالة مكتوبة باللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو اليابانية وألا تكون منشورة سابقاً.

-ألا يزيد عدد كلمات المقالة (700) كلمة باللغة الإنكليزية أو الفرنسية، و(1600) حرف على الأكثر باللغة اليابانية.

-يجب تقديم المشاركة عبر الشابكة online على الموقع www.goipeace.or.jp وتستبعد المشاركات المقدمة عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني.

-يكتب الاسم الكامل للمشارك والعمر، وعنوان المقالة في أعلى الصفحة.

-تُستبعد الأعمال المقدمة المخالفة للشروط، والتي يلاحظ فيها تدخل من الكبار أو تشابه مع أعمال أخرى.

-تُرسل الأعمال المشاركة مرفقة مع صورة عن دفتر العائلة أو صورة عن الهوية الشخصية إلى العنوان التالي: وزارة الثقافة –مديرية ثقافة الطفل- المسابقة الأدبية الدولية 2021م (مقالة) اليابان-طوكيو. وآخر موعد للمشاركة 13/6/2021.

-تُعلن أسماء الفائزين في 31 تشرين الأول 2021 على الموقع السابق، وستُرسل الشهادات والهدايا إلى الفائزين بالبريد في كانون الأول 2021.

الجوائز:

الجائزة الأولى: شهادة وجائزة مالية بقيمة /100000ين/ وهدية لمشارك واحد.

الجائزة الثانية: شهادة وجائزة مالية بقيمة /50000ين/ وهدية لـ3 مشاركين.

الجائزة الثالثة: شهادة وهدية لـ5مشاركين.

جوائز إضافية: شهادة وهدية لـ25 مشاركاً.

سيُدعى الفائزون بالجوائز الأولى والثانية والثالثة إلى لقاء سيُعقد عبر الشابكة.