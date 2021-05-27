مهمة صعبة للثورة والجلاء في كأس سلة السيدات

تنطلق غداً الجمعة منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة للسيدات، حيث تقام مبارتان هامتان، اللقاء الأول يقام في صالة الأسد باللاذقية، وفيه يحل الثورة (حامل اللقب) ضيفاً على تشرين، في حين يواجه الجلاء (وصيف البطل) على أرض صالة ناديه فريق الساحل القادم من طرطوس، حيث تقام المبارتان الساعة الرابعة عصراً.

ففي المباراة الأولى يتطلع تشرين لتحقيق انتصار على ضيفه الثورة قبل التوجه الثلاثاء المقبل لخوض مباراة الإياب، لاعبات الفريق يدركن أن المهمة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل وجود كوكبة من أفضل لاعبات سورية بصفوف الثورة الذي يطمح لجمع لقب الثنائية هذا الموسم، حيث سبق له أن حقق لقب الدوري الموسم الحالي، وسبق له أن حقق الفوز على تشرين في أربع مواجهات.

مساعد مدرب فريق الثورة طاهر مهنا وصف لـ “البعث” اللقاء بالمتكافئ، مبيّناً أن فريقه جاهز للمباراة، ولا يوجد أي غياب للاعبات، والطموح مواصلة تقديم العروض الجيدة للوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه الفريق بالتأهل للمباراة النهائية والاحتفاظ باللقب سنة ثانية على التوالي، مع الاحترام لفريق تشرين الذي قدم هذا الموسم أداء متميزاً.

وفي المباراة الثانية يتطلع الجلاء لتجاوز ضيفه الساحل بما يملك من لاعبات قادرات على الفوز والتأهل للنهائي، أما الساحل فيريد رد الاعتبار وتعويض ما فاته بالدوري، وقد تستغل لاعبات الساحل حالة الإحباط التي أصابت الجلاء وأدت لخسارته على أرضه أمام قاسيون في مباراة إياب ربع النهائي، وتحقيق فوز هام قبل مباراة الإياب، إلا أن المهمة تبدو صعبة، خاصة أن الفريق واجه الكثير من المطبات خلال الفترة الماضية.

مدرب سيدات الساحل يوسف خوري أشار إلى أن المباراة صعبة على الورق، ولكن لا شيء مستحيلاً، مضيفاً: أنا راض عن أداء الفريق، وهدفنا إسعاد جماهيرنا الوفية والوصول للنهائي، فريقنا جاهز فنياً وذهنياً للقاء، ندرك قوة الجلاء الذي يمتلك نخبة من أفضل لاعبات سورية، ولكن رغم ذلك لدي ثقة كبيرة وكاملة بلاعبات الفريق على أمل تحقيق نتيجة جيدة.

يذكر أن المباراة النهائية ستجري في صالة الفيحاء الرئيسية يوم الثامن من شهر حزيران المقبل الساعة السادسة مساء.

عماد درويش