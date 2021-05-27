نقاش حول آلية إعداد المخططات التنظيمية تحت سقف الدليل الاسترشادي

دمشق – البعث

عقد فريق العمل المشكل بالقرار الصادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان رقم/ ٦٧٥/ المكلف بوضع دليل استرشادي لإعداد المخططات التنظيمية في ضوء التشريعات الناظمة، اجتماعاً ناقش من خلاله دور الجهات العامة المعنية بهذا الأمر ودراسة الحاجة لتعديل المرسوم التشريعي رقم/٥/ لعام ١٩٨٢ وتعديلاته الناظمة لإجراءات إعداد المخططات التنظيمية واقتراح التعديلات المناسبة في ضوء تلك الدراسة.

وناقش فريق العمل المشكل من / معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي وبحضور أعضاء الفريق/ ما تم التوصل إليه خلال عدة اجتماعات سابقة وتم فيها استعراض مواد المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية الذي نظم إجراءات وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء وفق البرامج المقررة في الخطط السنوية لأعمال المسح الطوبوغرافي والتخطيط العمراني التي توضع من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية في المحافظات والجهات الإدارية وفق ما بينته معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري كلير التلي حيث شرحت دور الجهات العامة المتعلقة به وآلية إعداد المخططات التنظيمية، وأهمية هذا الدليل في تبسيط الإجراءات وتوضيح دوار الجهات المعنية بتطبيق المرسوم بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكنية، حيث بين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المرسوم أناط بمجالس الوحدات الإدارية وضع المخططات التنظيمية قبل البدء بإجراءات تصديقها واعتمادها، وتم الاتفاق على عقد اجتماع في وقت قريب لاستكمال إنجاز المطلوب.