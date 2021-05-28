إطلاق كورال “تربية السويداء” الموسيقي

السويداء- رفعت الديك

أطلق وزير التربية الدكتور دارم طباع كورال تربية السويداء ضمن حفل فني أقامته المديرية على مسرح التربية أمس، وقدّمت الفرقة خلاله مجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقة الوطنية والتراثية.

الوزير طباع تحدث عن جمالية تراث محافظة السويداء الغنائي المتمثل بفلكلورها الشعبي الذي يعكس أصالة وانتماء أبناء المحافظة لوطنهم وعشقهم لترابه.

وقال طباع إن السويداء قالت كلمتها بكل وضوح خلال فترة الاستحقاق الانتخابي الحالي بأن سورية بلد واحد والشعب السوري شعب واحد، وأشاد بالقيادة التربوية والسياسية في المحافظة وجمال التعاضد الاجتماعي فيها، والذي يشكّل بيئة مناسبة للإبداع الفني والفكري، مؤكداً عزم الوزارة في جعل مدارس السويداء الأفضل والأمثل على مستوى القطر العربي السوري وعلى ضرورة تجدّد اللقاءات الدورية بشكل مستمر.

بدوره مدير التربية بالسويداء بسام أبو محمود أكد أهمية العملية التربوية والتعليمية في بناء سورية حديثة مزدهرة كما عهدناها دوماً.

موجّه الاختصاص في مديرية التربية والمشرف على الكورال كرم الشاطر أكد أهمية إطلاق الكورال في المحافظة لما يشكله من إضافة مهمّة للعمل التربوي، حيث تلعب الموسيقى دوراً مهماً في تطوير الحالة الجمالية في المجتمع وتنشر المحبة والسلام فيه، مشيراً إلى أن الكورال ومن خلال عمله الملتزم الهادف سيكون نواة حقيقية لاستقطاب المواهب والإبداعات.