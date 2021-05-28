إيران تهنئ الرئيس الأسد بفوزه الساحق: خطوة مهمة في إرساء الاستقرار

هنأت إيران سورية، شعباً وحكومة، بنجاح الانتخابات الرئاسية وانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم أوردته وكالة “ارنا”: “إن إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح والمشاركة الواسعة للشعب السوري فيها خطوة مهمة في إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار إلى سورية”.

وأضافت الخارجية الإيرانية: إن إيران تحترم قرار الشعب السوري وتدعم حقه في تقرير مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي، وتهنئ الرئيس الأسد بفوزه الحاسم في هذه الانتخابات.