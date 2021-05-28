احتفاء بفوز القائد الأسد.. السوريون يحتشدون في الساحات

يواصل السوريون احتفالاتهم بفوز القائد بشار الأسد بانتخابات رئيس الجمهورية، معبرين عن ولائهم الصادق للوطن وإصرارهم على حمايته.

فمن قلعة دمشق أهم معالم فن العمارة العسكرية الصامدة منذ العصور الوسطى تصدح أصوات السوريين بصيحات النصر احتفاء بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية دستورية جديدة، ويعلنون أن سورية قلعة كانت وستبقى صامدة مزينة بالعلم السوري.

وأكد المشاركون في التجمع الجماهيري، الذي أقيم بعنوان “بسواعدنا عمرانة” في القلعة، أن إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها رسالة إلى كل العالم بأن الشعب الذي صمد وواجه الإرهاب وانتصر مستمر حتى تحقيق النصر الكبير على الأعداء وإعادة إعمار سورية أفضل مما كانت، ولفتوا إلى صفات القائد الأسد، كشخصية تاريخية محب لشعبه ووطنه، وأشاروا إلى أن الشعب السوري واع ويعرف من يختار، ولا ينتظر أي أحد ليقول له من ينتخب، وقال كلمته واختار الذي يريد، شاء من شاء وأبى من أبى، واختار الأسد لأنه عمل من أجل رفعة الوطن وبنائه وصان سيادته، وشددوا على أن سورية قلعة حصينة بشعبها الموحّد المحب لجيشه العربي السوري وقائده، ولا أحد يستطيع الانتصار عليها مهما حاول الأعداء.

وعبر المشاركون بالاحتفال عن أعلى درجات الولاء الصادق والعميق للوطن، كما أعلنها جميع السوريين على مساحة الوطن بإنجاحهم الاستحقاق الدستوري واصرارهم على حماية بلدهم.

اللاذقية

وفي اللاذقية تدفق أبناء المحافظة إلى الساحات العامة في المدن والأرياف، مع انتهاء كلمة السيد الرئيس بشار الأسد، تعبيراً عن الوفاء المطلق له وتأكيداً على المضي قدماً خلف قيادته الحكيمة.

وعبّرت الجموع الحاشدة عن الفرح الشعبي العارم بفوز الرئيس الأسد، فيما أقيمت شاشات عرض للكلمة التي ألقاها الرئيس الأسد في عدد من الساحات العامة.

وأقيمت الاحتفالات في حي الصليبة وساحة دوار الزراعة وساحة دوار الأزهري، فيما شهدت مدينة القرداحة احتفالاً جماهيرية في الساحة الرئيسية أمام تمثال القائد المؤسس حافظ الأسد.

واحتفل أهالي بلدة صلنفة في ريف الحفة بهذه المناسبة، فيما شهدت مدينة جبلة تجمّعاً كبيراً.

وأكدت جماهير المحافظة اعتزازها وثقتها بالقيادة التاريخية والحكيمة للقائد الأسد، وأشار عدد من المشاركين إلى أن يوم السادس والعشرين من أيار سيسجله التاريخ بأحرف من نور لأنه يوم الانتصار التاريخي العارم لسورية على كل قوى الإرهاب والظلام، ومضيها في مسيرة الإعمار.

الرقة

ويواصل أبناء الريف المحرر احتفالاتهم بفوز القائد الأسد، والذي يشكّل هزيمة لكل أعداء الوطن ويبشر بقرب زوال الاحتلالين الأمريكي والتركي وأزلامهم من الإرهابيين والانفصاليين.

وشهد ريف الرقة المحرر، بقسميه الشرقي والغربي، في ساحة المجمع التربوي في معدان وساحة شعبه الريف الأولى في مدينه السبخة وفي مركز مدينة دبسي عفنان احتفالات حاشدة ومسيرات بالسيارات ومسيرات راجلة، شاركت فيها أعداد كبيرة من المواطنين بكافة شرائحهم، وأشار المشاركون في الاحتفالات أن الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري وفوز القائد الأسد كانت أكبر رسالة إلى أعداء الوطن.

الحسكة

وفي الحسكة أقيم احتفال جماهيري في ساحة القائد المؤسس حافظ الأسد وسط مدينة الحسكة، شارك فيه أهالي مدينتي الحسكة والقامشلي، الذين أكدوا أن الشعب السوري سجل انتصاراً جديداً على الإرهاب وداعميه عندما قال كلمته في الانتخابات الرئاسية وإنجاز الاستحقاق الدستوري.

ورفع المشاركون في الاحتفال أعلام الوطن وصور القائد الأسد، واللافتات التي تعبر عن الفرحة بالنصر الدستوري، وكذلك أقيمت الدبكات والرقصات الفلكلورية والأغاني الوطنية والجزراوية والفقرات الرياضية الاستعراضية واللوحات الفنية.

القنيطرة

ونظم أبناء القنيطرة والشبيبة الفلسطينية بدمشق احتفالاً جماهيرياً في تجمع بلدة السيدة زينب للنازحين بدمشق، وعبر المشاركون في الاحتفال عن فرحتهم بهذا اليوم الوطني الذي توج سنوات من الحرب على الإرهاب وصمود الشعب السوري، وشددوا على أن فوز القائد الأسد دليل حب السوريين ووفائهم للقائد والتفافهم حوله لاستكمال تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب.

السويداء

وشهدت مدينة السويداء احتفالية شعبية بالقرب من ساحة تشرين، وأكد المشاركون، الذين حملوا الأعلام واللافتات الوطنية وصور القائد الأسد، أن الشعب السوري قال كلمته لاستكمال انتصارات الجيش العربي الباسل على الإرهاب وتطهير، وتحرير كل الأراضي السورية، وتثبيت الأمن والاستقرار وإعادة إعمار سورية، والنهوض بها بعد ما تعرّضت له من حرب ظالمة وحصار جائر، وأشاروا إلى أن من كان الله وشعبه معه لا غالب له، لأن قوته نابعة من قوة وإرادة شعبه، والشعب السوري جدد ثقته بالقائد المفدّى، وأكد وقوفه خلف قيادته، ومع جيشه البطل، لاستكمال مسيرة الانتصارات في وجه من أراد النيل من صمود سورية.

وأشار المشاركون إلى أن فوز القائد الأسد بالأغلبية المطلقة هو نصر جديد لسورية، ودليل واضح على محبة السوريين لقائدهم وثقتهم به، الذي واجهوا معه أشرس حرب إرهابية وعدوانية عرفها التاريخ.

حمص

وشهدت ساحات محافظة حمص مدينة وريفاً تجمعات شعبية جماهيرية ابتهاجاً بفوز القائد الأسد.

ففي ساحة حي بابا عمرو بالمدينة أقيم تجمع شعبي حاشد رفع خلاله الأهالي الأعلام الوطنية وصور الرفيق الأسد.

وفي مدينة حمص نظم فرع شبيبة حمص تجمعاً شعبياً تضمن مسيراً كرنفالياً بمشاركة أكثر من ألف شاب وشابة وأهالي الحي بمرافقة عزف موسيقي لفرقة الكشاف، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية الشبيبية عروضاً فنية راقصة على أغان وطنية وشعبية وسط تفاعل جماهيري لافت. وأكد المشاركون أن الشباب اليوم جاؤوا ليقولوا لقائد الوطن مبارك هذا النصر العظيم، فالشعب السوري يعيش اليوم أفراحاً حقيقية بعد معاناة طويلة مع الإرهاب، وأشاروا إلى أن الشعب السوري استطاع بصموده ووحدته وتكاتفه أن يفشل كل المؤامرات التي راهنت على فشل الاستحقاق الدستوري، لكنه اختار أمله القادم في البناء والعمل وإكمال مسيرة الأعمار.

وفي حي الملعب البلدي أقيم حفل الوفاء الذي أحياه الفنان العربي اللبناني معين شريف بحضور جماهيري حاشد حيث رفع المشاركون خلاله الإعلام الوطنية وصور القائد الأسد ابتهاجاً وفخراً بالنصر الدستوري الكبير حيث قدم الفنان شريف مجموعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها “بدنا نعمرها” و”سورية الحلوة راجعة”.

وقال الفنان شريف: “سورية الله حاميها والدكتور بشار الأسد بانيها” مباركاً لسورية قيادة وجيشا وشعبا بهذا الفوز، فيما قال كاهن كنيسة أم الزنار في حمص الأب طوني يعقوب نهنئ أنفسنا برئيس مثالي وقدوة لنا جميعاً.

وفي ريف حمص أقيمت في قرى أم العظام وخربة التين ورام العنز ورام جبل والغزيلة تجمعات شعبية وطنية، أكد المشاركون فيها أن الشعب السوري قال كلمته واختار قائده القادر على حماية سورية وقيادتها إلى بر الأمان وإعادة إعمارها بعد انتصارها على الإرهاب.

طرطوس

وواصل أهالي محافظة طرطوس على امتداد مساحة المحافظة احتفالاتهم وأفراحهم بفوز القائد البشار وإنجاز الاستحقاق الدستوري.

ففي حي القصور بمدينة بانياس نظمت الفعاليات الشعبية حفلين فنيين حمل خلالهما المواطنون الإعلام الوطنية وصور القائد الأسد مرددين الهتافات والأهازيج التي تحيي سورية وقائدها.