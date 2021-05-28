الرئيس بوتين يهنئ الرئيس الأسد بفوزه بالانتخابات.. ويؤكد مواصلة دعم بلاده لسورية

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تهنئة من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية.

وأكد الرئيس بوتين في برقيته أن نتائج الانتخابات تؤكد ثقة السوريين بقيادة الرئيس الأسد والتفافهم حولها لإعادة الاستقرار إلى كامل الأراضي السورية بأسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة.

وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل دعمها الشامل لسورية في محاربة الإرهاب والتطرّف، وفي دفع عملية التسوية السياسية للأزمة في البلاد، وإعادة إعمار ما دمّره الإرهاب.