الصين تهنئ سورية بانتخاب الرئيس الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية

هنأت الصين سورية بانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان في مؤتمر صحفي اليوم نشر على موقع الخارجية الإلكتروني إن “الصين تهنئ الرئيس بشار الأسد بإعادة انتخابه.. وإن هذا العام يصادف الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسورية والتي تتميز بالصداقة المتينة وطويلة الأمد”.

وأضاف إن الصين تؤكد دعمها الثابت لجهود سورية في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وهي على استعداد للعمل معها لاغتنام الذكرى السنوية الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما لتحقيق المزيد من التقدم في تعاونهما الودي.