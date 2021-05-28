النجم عازارية يرجح كفة منتخب السلة لنهائيات آسيا

حلب- محمود جنيد

حجز نجم سلة الجلاء الصاعد بقوة إلياس عازارية مكانه ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول وقائمته الموجودة في معسكر كازان التحضيري لبطولة لبنان الودية، استعداداً لاستحقاق النافذة الآسيوية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

وأعرب عازارية في حديثه لـ”البعث” عن فخره وسعادته بالاختيار، وتفاؤله بقدرة منتخبنا السلوي على تجاوز المنتخبين القطري والسعودي ضمن النافذة الثالثة والتأهل من خلالها إلى النهائيات الآسيوية، وأكد عازارية أنه لن يفرط بفرصته ومكانه في المنتخب عبر بذل أقصى الجهود للحفاظ عليه.

وبالحديث عن فريقه الجلاء ومشواره الذي توقف عند حدود الدوري النظامي في الدوري، بيّن عازارية أنه كان بالإمكان أفضل مما حققه الجلاء والتأهل إلى الفاينال فور بعد أن قدّم الفريق ماعليه، لكن تفريطه بمباريات سهلة كانت نتيجتها بمتناوله أقصاه عن المربع الذهبي، ليعقد الجميع العزم على التعويض بمسابقة كأس الجمهورية التي لن يبتعد لقبها عن شبان الجلاء مع نظام الأعمار الجديد والظروف الفنية التي ستعين الفريق على إتمام المهمة بنجاح.

وحول توقعاته لهوية بطل الدوري من بين فرق المربع الذهبي المتنافسة، يرى عازارية أن الكرامة هو الأقرب كونه يمتلك المقومات والتشكيلة الأكمل.