اليمن: الانتخابات السورية تكشف زيف الادعاء الغربي احترامَ إرادة الشعوب

بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، “للشعب السوري الشقيق النجاحَ الكبير للعملية الانتخابية، التي تُعتبر محطة انتصار مهمة على المؤامرات”، وتابع أن العملية الانتخابية في سورية “تعبّر عن انتصار سورية على المشروع الأميركي الإسرائيلي، الذي أراد تدميرها وتفكيكها وتقسيمها”.

وأضاف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: إن “الانتخابات الرئاسية في سورية تُعَد أحد العوامل التي تكشف زيف الادعاء الأميركي والغربي احترامَ إرادة الشعوب”، مؤكّداً رفض “كل المعايير التي تفرضها قوى الاستكبار الطامعة، والتي تسعى من خلالها لاختيار عملائها لتتمكن من احتلال بلدان الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما”، ودعا “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مستقبله ومصيره”.