انتخاب سورية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

انتخبت جمعية الصحة العالمية بالإجماع في دورتها الرابعة والسبعين اليوم سورية لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.

والمجلس التنفيذي للمنظمة هو الجهاز التنفيذي الذي تشمل اختصاصاته كفالة تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية وسياساتها وتقديم المشورة والتوصية بمشاريع القرارات إلى الجمعية لاعتمادها إضافة إلى تزويد سكرتاريا المنظمة بالإرشادات والتوجيهات.

وتشمل اختصاصات المجلس النظر في ترشيحات المدير العام وتعيين المديرين الإقليميين بالاتفاق مع اللجان الإقليمية ودراسة الميزانية البرمجية لمنظمة الصحة العالمية.

ويشكل الإشراف على عملية انتخاب المدير العام وإقرار خطط إصلاح المنظمة أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس خلال عضوية سورية.

ويعد المجلس التنفيذي أحد الأجهزة الثلاثة المكونة لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب الأمانة العامة وجمعية الصحة العالمية ويتألف من 34 عضواً من ذوي المؤهلات التقنية في مجال الصحة وتتم تسمية كل عضو من قبل إحدى الدول الأعضاء المنتخبة لهذا الغرض من قبل جمعية الصحة العالمية.

يشار إلى أن أعمال الدورة الـ 74 لجمعية الصحة العالمية والتي تنعقد افتراضياً بدأت بمشاركة سورية في الـ 24 من أيار الجاري ومستمرة حتى الأول من حزيران القادم وتنعقد افتراضياً.