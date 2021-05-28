حفل استقبال بمناسبة عيد الوحدة اليمنية: سورية ستعود أقوى إلى موقعها الريادي في المنطقة

أقامت السفارة اليمنية بدمشق حفل استقبال بمناسبة العيد الحادي والثلاثين للوحدة الوطنية اليمنية وذلك في فندق داما روز بدمشق.

وفي كلمة له أكد السفير اليمني بدمشق عبد الله صبري أهمية إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في سورية، مؤكداً أن الشعب السوري عبر من خلال المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات أنه صاحب القرار السيادي في تحديد مستقبل بلده، معرباً عن ثقته بعودة سورية المنتصرة إلى موقعها الرائد في المنطقة والفضاء العربي كحصن للمقاومة وملاذ للقضية الفلسطينية.

وأكد السفير صبري أن الوحدة اليمنية أصبحت اليوم منجزاً تاريخياً وخياراً شعبياً وأنه لا يحق لأي جهة في داخل اليمن أو خارجه المساس بها.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس الشعب ومن السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية.