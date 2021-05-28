حلب تستقبل الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين من مناطق سيطرة الإرهابيين

حلب – معن الغادري:

حرصاً على توفير الفرص للطلاب الوافدين من المناطق التي تخضع لسيطرة الإرهابيين في ريف حلب وتأمين لهم كافة التسهيلات لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وضمن شروط تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية من فايروس كورونا استقبلت حلب ليل أمس عبر معبر التايهة / 1737 / طالباً وطالبة كدفعة أولى لتقديم امتحانات التعليم الأساسي فيما سيتم لاحقاً استقبال أكثر من / 5000 / طالب وطالبة لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بكافة فروعها .

وأوضح مدير تربية حلب إبراهيم ماسو أنه تم توزيع الطلاب على مراكز الاستضافة في مناطق مساكن هنانو-الحمدانية- صلاح الدين- جمعية المهندسين حلب الجديدة، بعد أن تم تجهيزها بشكل لائق وتأمين كافة مستلزمات الإقامة من كهرباء وماء وغذاء، بالإضافة إلى فريق طبي للإشراف عليهم صحياً، وأشار إلى أنه سيتم تقديم جلسات الدعم النفسي ودروس التقوية والمراجعات للطلاب الوافدين ، مبيناً أن مديرية التربية وبالتعاون مع مجلس المحافظة ستواصل استقبال الطلاب في مراكز الاستضافة البالغ عددها /٢٨/ مركزاً والقريبة من المراكز الامتحانية ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية، حيث تم تخصيص فريق طبي من دائرة الصحة المدرسية ومن مديرية صحة حلب لتقييم الحالات الصحية للطلاب الوافدين.