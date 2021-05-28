لوكاشينكو يهنئ الرئيس الأسد: بيلاروس كانت وستظل صديقة للشعب السوري

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تهنئة من الرئيس إلكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في برقية الرئيس لوكاشينكو: باسم الشعب البيلاروسي وباسمي شخصياً أهنئ الرئيس بشار الأسد بانتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية، إن الانتصار في الانتخابات دليل على الاعتراف بدوركم الوطني الذي لا جدال فيه كقائد وطني يدافع بثقة عن بلاده ضد التدخلات الخارجية ويكافح من أجل إحلال السلام والاستقرار في سورية.

وأضاف الرئيس لوكاشينكو: بيلاروس كانت وستظل صديقة للشعب السوري وستواصل دعم سورية الصديقة وتولي أهمية كبيرة لتكثيف التعاون بين مينسك ودمشق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، مشيراً إلى اهتمام جمهورية بيلاروس بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سورية.

وتمنى الرئيس لوكاشينكو في ختام برقيته للرئيس الأسد موفور الصحة والقوة والصمود والتوفيق في العمل لما فيه خير سورية وشعبها.