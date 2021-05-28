مصير أفلام “جيمس بوند” من العرض السينمائي

أكد منتجا أفلام العميل السري البريطاني، “جيمس بوند”، أن الأفلام ستظل في دور العرض السينمائي، رغم استحواذ موقع “أمازون” على شركة “مترو غولدن ماير”، صاحبة الامتياز التجاري لسلسلة أفلام المغامرات الشهيرة. وقال المنتجان باربارا بروكولي ومايكل جي. ويلسون، اللذان يديران شركة “إيون برودكشنز” ومقرها لندن: “نحن ملتزمان باستمرار إتاحة أفلام جيمس بوند لجمهور السينما في أنحاء العالم”.

والامتياز التجاري لأفلام “جيمس بوند” هو إلى حد بعيد أهم أصول شركة “إم جي إم”، التي أبرمت اتفاقاً قيمته 8.45 مليار دولار مع “أمازون”، يمنح منصة “أمازون” للبث التلفزيوني والمباشر الحق في الحصول على مكتبة ضخمة من الأفلام والعروض التلفزيونية. وتقول “إم جي إم” إن أفلام “جيمس بوند” حققت ما يقرب من 7 مليارات دولار في دور السينما عالمياً.

ومن المنتظر طرح الفيلم الجديد من سلسلة بوند “No Time to Die” (لا وقت للموت) في دور العرض السينمائي خلال شهر أيلول المقبل، بعد تأخير عدة مرات بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وسيكون هذا هو الجزء الخامس والأخير الذي يقوم فيه الممثل البريطاني، دانيبل كريغ بدور العميل السري البريطاني. وتعتبر صفقة إم جي إم” ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة “أمازون”، بعد صفقة استحواذها على شركة “هول فود” عام 2017، مقابل 13.7 مليار دولار.

وتعتبر شركة “مترو غولدن ماير” واحدة من أقدم استوديوهات الأفلام في العالم، وأنتجت الأفلام الأكثر شهرة في التاريخ مثل سلسلة أفلام “جيمس بوند”، و”ذهب مع الريح”، و”الساحر أوز”، و”فارجو”. وستكون “مترو غولدن ماير” إضافة كبيرة لخدمة “أمازون” للبث المباشر المنافسة لخدمات مثل “نيتفلكس”.